Алексей Крутых выиграл трофей на грунтовом турнире в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 535) победил на грунтовом турнире ITF М25 в Анталье (Турция).

В финале 25-летний украинец переиграл в трех сетах Сергея Фомина (ATP 555) из Узбекистана. Поединок для Сергея складывался непросто, после победы в первом сете на тай-брейке, последовало поражение во втором. В решающем сете Фомин, ведя со счетом 6:5 взял подачу соперника и решил исход матча в свою пользу.

Для украинского теннисиста это пятый выигранный титул в карьере. Последний раз Крутых побеждал на челленджере в Валенсии в 2022 году.

ITF М25 Анталья. Грунт. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Сергей Фомин (Узбекистан) – 7:6 (7:4), 3:6, 7:5