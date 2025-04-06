Алексей Крутых выиграл трофей на грунтовом турнире в Турции
Украинский теннисист выиграл пятый титул в карьере
Украинский теннисист Алексей Крутых (ATP 535) победил на грунтовом турнире ITF М25 в Анталье (Турция).
В финале 25-летний украинец переиграл в трех сетах Сергея Фомина (ATP 555) из Узбекистана. Поединок для Сергея складывался непросто, после победы в первом сете на тай-брейке, последовало поражение во втором. В решающем сете Фомин, ведя со счетом 6:5 взял подачу соперника и решил исход матча в свою пользу.
Для украинского теннисиста это пятый выигранный титул в карьере. Последний раз Крутых побеждал на челленджере в Валенсии в 2022 году.
ITF М25 Анталья. Грунт. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Сергей Фомин (Узбекистан) – 7:6 (7:4), 3:6, 7:5
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