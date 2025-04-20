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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 13:32 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:39
117
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец

20 апреля в 18:00 пройдет матч 25-го тура чемпионата Украины

20 апреля 2025, 13:32 | Обновлено 20 апреля 2025, 13:39
117
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец
ФК Верес

20 апреля в 18:00 пройдет матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Ровенский «Верес» и одесский Черноморец сыграют на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным судьей поединка назначен судья Олег Когут из Тернополя.

Набрав одинаковое количество очков (32), Верес и Заря в УПЛ замыкают топ-восьмерку.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес - Черноморец
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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