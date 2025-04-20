20 апреля в 18:00 пройдет матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Ровенский «Верес» и одесский Черноморец сыграют на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным судьей поединка назначен судья Олег Когут из Тернополя.

Набрав одинаковое количество очков (32), Верес и Заря в УПЛ замыкают топ-восьмерку.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

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