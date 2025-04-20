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  4. Ашур объяснил, почему Полесье не смогло победить Левый Берег в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 11:56 |
604
0

Ашур объяснил, почему Полесье не смогло победить Левый Берег в УПЛ

Имад дал краткий комментарий после матча 25 тура УПЛ

20 апреля 2025, 11:56 |
604
0
Ашур объяснил, почему Полесье не смогло победить Левый Берег в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против «Левого Берега» (1:1).

«Всегда есть определенная стратегия, особенно когда доходим до этого периода сезона. Нам нужно было определенные решения принимать, и ни один выбор не был бы оптимальным. Даже на протяжении игры нам пришлось делать определенные изменения в планах

У нас следующие матчи достаточно сложные. Так же был сложный матч против Левого Берега, но был, учитывая кубковое событие, возможность проявить себя тем, кто меньше играет. Хотелось бы, чтобы не пришлось производить срочные неплановые замены. Хотелось бы, чтобы победили, но если говорить, что этим матчем где-то пожертвовали – нет, но близко к этому.

Не хватило потерянного первого тайма. Повлияла на это тревога или нет, но замены точно повлияли, и совершенно кардинально противоположный второй тайм выдался. Рисунок игры был совсем другой. Не хватало забить еще один гол, чтобы компенсировать то недоразумение, которое мы получили в первом тайме», – сказал Ашур.

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Имад Ашур Полесье Житомир Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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