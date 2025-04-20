Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПЕРВАК: «Результатом доволен, а по игре – надо прибавлять»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 05:11 | Обновлено 20 апреля 2025, 05:28
13
0

Виталий ПЕРВАК: «Результатом доволен, а по игре – надо прибавлять»

«Левый Берег» сыграл в ничью с «Полесьем»

20 апреля 2025, 05:11 | Обновлено 20 апреля 2025, 05:28
13
0
Виталий ПЕРВАК: «Результатом доволен, а по игре – надо прибавлять»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал ничью на своем поле против «Полесья» в матче 25-го тура УПЛ.

"Результатом доволен, конечно. Частично доволен характером и качеством игры команды. Мы знали, против кого играем. Возможно нам несколько повезло, что Гуцуляка и Назаренко не было на поле в первом тайме.

Со стандарта провели гол. В целом, все хорошо. Длительная пауза, связанная с воздушной тревогой? Не повлияла, ведь обе команды были в равных условиях. Мы и во втором тайме вышли не менее заряженными на игру, но появились на поле сборники Назаренко и Гуцуляк, и соперник начал играть в немного другой футбол, более агрессивный в атаке.

В моменте с голом на квадратном метре наш игрок получил «за шиворот» и Гуцуляк решил вопрос. Мастерство выходит на первый план, когда тяжелые игры. Конечно, стандарты много отрабатываем на тренировках. Как в обороне, так и в атаке мы стараемся играть качественно во время розыгрыша стандартных положений. Я уже не раз говорил футболистам, что стыдно бывает, когда в каждой игре пропускаешь после стандартов.

Такого не должно быть. Но в этот раз мы забили сами после розыгрыша штрафного и я доволен вдвойне больше. Сегодня футболисты показали самоотверженность на поле, и только так добывается результат.

По теме:
1000 мячей бразильцев за Шахтер. Марлон Гомес забил юбилейный гол
Маркевич рассказал, получал ли интересные предложения возглавить клуб
Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев Левый Берег - Полесье Виталий Первак
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Теннис | 19 апреля 2025, 19:04 7
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане

Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах

Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А
Футбол | 20 апреля 2025, 03:05 0
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А

Поединок 33-го тура чемпионата Италии начнется 20 апреля в 21:45 по Киеву

Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 22:09
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19.04.2025, 08:24
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Футбол | 19.04.2025, 20:08
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
19.04.2025, 07:47 5
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 10
Футбол
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
18.04.2025, 04:18 2
Бокс
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем