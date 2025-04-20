Виталий ПЕРВАК: «Результатом доволен, а по игре – надо прибавлять»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал ничью на своем поле против «Полесья» в матче 25-го тура УПЛ.

"Результатом доволен, конечно. Частично доволен характером и качеством игры команды. Мы знали, против кого играем. Возможно нам несколько повезло, что Гуцуляка и Назаренко не было на поле в первом тайме.

Со стандарта провели гол. В целом, все хорошо. Длительная пауза, связанная с воздушной тревогой? Не повлияла, ведь обе команды были в равных условиях. Мы и во втором тайме вышли не менее заряженными на игру, но появились на поле сборники Назаренко и Гуцуляк, и соперник начал играть в немного другой футбол, более агрессивный в атаке.

В моменте с голом на квадратном метре наш игрок получил «за шиворот» и Гуцуляк решил вопрос. Мастерство выходит на первый план, когда тяжелые игры. Конечно, стандарты много отрабатываем на тренировках. Как в обороне, так и в атаке мы стараемся играть качественно во время розыгрыша стандартных положений. Я уже не раз говорил футболистам, что стыдно бывает, когда в каждой игре пропускаешь после стандартов.

Такого не должно быть. Но в этот раз мы забили сами после розыгрыша штрафного и я доволен вдвойне больше. Сегодня футболисты показали самоотверженность на поле, и только так добывается результат.