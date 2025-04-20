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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 10:39 |
1495
1

«Пережил ужас». Ракета попала в гостиницу, где жил легионер клуба УПЛ

Чиджоке Аниагбосо испытал настоящий страх

20 апреля 2025, 10:39 |
1495
1
«Пережил ужас». Ракета попала в гостиницу, где жил легионер клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиджоке Аниагбосо

Нигерийский голкипер одесского «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо рассказал, как реагирует на войну в Украине. Вратарь рассказал, что в гостиницу, где он жил попала российская ракета.

– Где ты живешь после того, как ракета повредила гостиницу «Бристоль», в которой ты жил?

– Сейчас живу на базе Черноморца.

– Как вообще чувствуешь себя в Одессе?

– В целом, нормально. Иногда ситуация безумна: ракеты, дроны – вы сами все это знаете. Но Одесса – хороший город, здесь приятно быть. И я просто хочу, чтобы эта война кончилась.

– Ты в Украине уже полтора года. Неужели за этот период не было ни одного момента, когда хотелось бы все бросить и уехать отсюда?

– Люди живут в Украине, ходят на работу, играют в футбол. Играть в футбол в Украине – один из способов показать свою любовь и поддержку местным жителям. Мы остаемся с ними и поддерживаем в такие трудные времена.

– В тот вечер, когда ракета попала в отель, самый ужасный в твоей жизни?

– Да, конечно. Впервые в жизни я испытал такой ужас. Было по-настоящему страшно.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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