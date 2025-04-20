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  4. «Бро, это уже прошло». Как в Черноморце отреагировал на автогол Аниагбосо
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 09:27 |
294
0

«Бро, это уже прошло». Как в Черноморце отреагировал на автогол Аниагбосо

В клубе поддержали нигерийского голкипера

20 апреля 2025, 09:27 |
294
0
«Бро, это уже прошло». Как в Черноморце отреагировал на автогол Аниагбосо
ФК Черноморец. Чижиоке Аниагбосо

Нигерийский голкипер «Черноморца» Чижиоке Аниагбосо рассказал о реакции одноклубников на досадный автогол в матче против «Оболони» (0:1).

- Не вспоминали этот досадный автогол или вы пытаетесь об этом забыть?

– Это футбол, и иногда случаются безумные ошибки. Все говорили мне забыть о ситуации, ведь она уже в прошлом. Я старался действовать как можно лучше в игре, и в том эпизоде, конечно, не наносил сознательный удар по воротам – хотел просто выбить мяч как можно дальше.

– Что в перерыве тебе говорил Александр Кучер и партнеры?

– Все то же самое: убеждали забыть этот эпизод, подбодрили.

– Насколько тяжело было не думать об ошибке во время игры?

– Надо понимать, что уже невозможно изменить прошлое. Я должен помогать команде, которая билась на поле. Пытался забыть об этом эпизоде ​​и играть дальше надежно.

В перерыве ко мне первым подошел Артур Рудько с такими словами: «Бро, это уже прошло, ты хорошо играл, делал сейвы, а сейчас нужно забыть об этом. Мы должны играть дальше, и ты должен помочь команде, которая нуждается в тебе». Сказал, что как голкипер очень хорошо меня понимает, как это допускать ошибки.

Но теперь следует проявить характер. Это было очень важно для меня, поддержка от него и других игроков тренеров. Я сказал сам себе, что больше не должен пропускать.

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Чиджоке Аниагбосо Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артур Рудько Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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