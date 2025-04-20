Бруниньо продолжил бразильские бомбардирские традиции УПЛ

Одним из героев встречи стал Бруниньо, забивший первый гол.

Бруниньо стал первым бразильским футболистом в УПЛ, начиная с сезона 2021/22, забившего 8+ голов в сезоне.

Лучшие бразильские бомбардиры УПЛ по сезонам (забившие 8+ голов):

2002/03: Диого Ринкон («Динамо») – 10

2003/04: Брандау («Шахтер») – 8

2004/05: Брандау («Шахтер») – 12

2005/06: Брандау («Шахтер») – 15

2006/07: Батиста («Карпаты») – 10

2007/08: Брандау («Шахтер») – 12

2008/09: Жажа Коэльо («Металлист») – 11

2009/10: Жажа Коэльо («Металлист») – 16

2010/11: Луис Адриану («Шахтер») – 10

2011/12: Майкон («Волынь») – 14

2012/13: Клейтон Шавьер («Металлист») – 15

2013/14: Луис Адриану («Шахтер») – 20

2014/15: Алекс Тейшейра («Шахтер») – 17

2015/16: Алекс Тейшейра («Шахтер») – 22

2016/17: Жуниор Мораэс («Динамо») – 10

2017/18: Юри («Заря») – 11

2018/19: Бруно («Львов») – 9

2019/20: Тайсон («Шахтер») – 10

2021/22: Тете («Шахтер») – 9

2024/25: Бруниньо («Карпаты») – 8