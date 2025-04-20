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  4. Бруниньо продолжил бразильские бомбардирские традиции УПЛ
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 01:24 |
81
0

Бруниньо продолжил бразильские бомбардирские традиции УПЛ

Бразилец снова отличился голом за «Карпаты»

20 апреля 2025, 01:24 |
81
0
Бруниньо продолжил бразильские бомбардирские традиции УПЛ
ФК Карпаты. Бруниньо

Одним из героев встречи стал Бруниньо, забивший первый гол.

Бруниньо стал первым бразильским футболистом в УПЛ, начиная с сезона 2021/22, забившего 8+ голов в сезоне.

Лучшие бразильские бомбардиры УПЛ по сезонам (забившие 8+ голов):

2002/03: Диого Ринкон («Динамо») – 10
2003/04: Брандау («Шахтер») – 8
2004/05: Брандау («Шахтер») – 12
2005/06: Брандау («Шахтер») – 15
2006/07: Батиста («Карпаты») – 10
2007/08: Брандау («Шахтер») – 12
2008/09: Жажа Коэльо («Металлист») – 11
2009/10: Жажа Коэльо («Металлист») – 16
2010/11: Луис Адриану («Шахтер») – 10
2011/12: Майкон («Волынь») – 14
2012/13: Клейтон Шавьер («Металлист») – 15
2013/14: Луис Адриану («Шахтер») – 20
2014/15: Алекс Тейшейра («Шахтер») – 17
2015/16: Алекс Тейшейра («Шахтер») – 22
2016/17: Жуниор Мораэс («Динамо») – 10
2017/18: Юри («Заря») – 11
2018/19: Бруно («Львов») – 9
2019/20: Тайсон («Шахтер») – 10
2021/22: Тете («Шахтер») – 9
2024/25: Бруниньо («Карпаты») – 8

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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