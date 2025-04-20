Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Во сне такого представить не мог». Реакция фанов на поражение Шахтера
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 08:32 |
2546
5

«Во сне такого представить не мог». Реакция фанов на поражение Шахтера

«Шахтер» отстает от «Динамо» на десять очков

20 апреля 2025, 08:32 |
2546
5
«Во сне такого представить не мог». Реакция фанов на поражение Шахтера
ФК Шахтер

В субботу, 19 апреля, во Львове состоялся матч 25-го тура УПЛ «Шахтер» – «Колос». Команда Марино Пушича потерпела поражение со счетом 2:4.

Матч складывался не в пользу «Шахтера» и на 38-й минуте команда проигрывала 0:2. Перед перерывам Марлон Гомес отыграл один мяч.

Второй тайм «Шахтер» начал активнее и забил, но гол Бондаренко отменили из-за офсайда у Марлона. Решение об отмене гола судьи принимали около десяти минут.

После этого атаки «Шахтера» потеряли остроту и команда пропустила еще один мяч. В компенсированное время команды обменялись голами, но это не повлияло на итог матча.

Тим: Спасибо Срна, Спасибо Пушич. 30 лямов в зимние окно, а мы боремся за второе место)) И то, не факт что его займем)

Давид: Позорище, Колос разорвал, если бы я не знал кто где я бы думал что Шахтер выиграл. Второе поражение на Арене Львов. Бедный Фесюн, он не заслужил, на то что бы пропустить 4. Позорище Шахтер.

Bogdan: Пушич собирай чемоданы и вали домой, клоун!!

Fereho: Как можно проиграть команде которая стоит в 3 раза меньше Судакова..

Viktor S: Ребята, что с вами? Нас изнасиловал Колос, а мы и дальше продолжаем играть в нулевую игру, ПУШИЧ АУТ, пожалуйста. Срна сидит смотрит на это, все устраивает? Уже самый сильный Шахтар в истории?

Антон: Не хочу грубить, но Марино Пушич, ну не твой это клуб. Ну не получилось. Пожмите руки и разойдитесь.

Yuriy: В лучшем случае 3-е место. Опустили "лучшую" команду со слов Срны на землю.

mimino: Блин, какая классная игра, я прям получал удовольствие, просто сел и кайфанул от футбола, в защите отыграли замечательно, атака шикарная, всё супер (я про Колос если что).

Валерій Воробйов: Выгоните его уже. Лучше Лёшу Белика поставить до конца сезона.

Мор: Во сне такого представить не мог чтобы Колос нас разорвал 4-2.

По теме:
«Бро, это уже прошло». Как в Черноморце отреагировал на автогол Аниагбосо
ВИДЕО. Вторая молодость. Экс-игрок Шахтера снова забил за Интернасьональ
БЕЛИК: «Это изнуряет команду. Я не хочу чрезмерно критиковать Шахтер»
Шахтер - Колос Шахтер Донецк Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига реакция болельщиков Марино Пушич Дарио Срна Марлон Гомес
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Футбол | 19 апреля 2025, 22:55 2
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ

Мирослав Ступар – об итогах крупного поражения «горняков»

Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Футбол | 20 апреля 2025, 08:31 0
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни

Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой

ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки
Теннис | 20.04.2025, 03:35
ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки
ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки
Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина
Футбол | 20.04.2025, 08:49
Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина
Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Футбол | 20.04.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
я представляю, какая жара в Шахтере будет летом.
Почти все будут требовать, чтобы их срочно продали.
Ответить
0
Gargantua81
сейчас еще Пушичу заплатят нейстойку и он довольный поедет в Нидерланды тратить свою денежку.
Ответить
0
zzg77
Сейчас Колос играет как Барселона!! Молодцы!!!
Ответить
0
Виктор Алтухов
Пушич, конечно, виноват, но пока из команды не уберут Срну, их и дальше будет колбасить. Набрали пацанов из Бразилии, а у них, кроме техники, ничего. Зубкова и Сикана, кто мог тянуть этот карнавал, продали. И при чем тут Пушич? 
Ответить
-1
Fare Fare
Українці Замовляйте Активно Доставки Fora Varus ATB Comfy Puma Foxtrot Auchan Аптека 911 Аптека Подорожник АНЦ Аптека Вашої Сім'ї Аптека Віталюкс Аптека Оптових Цін Аптека Медікус Glo WineWine Intertop Puma з Доставкою iPOST
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 435
Футбол
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 10
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
18.04.2025, 15:31
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем