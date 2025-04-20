«Во сне такого представить не мог». Реакция фанов на поражение Шахтера

В субботу, 19 апреля, во Львове состоялся матч 25-го тура УПЛ «Шахтер» – «Колос». Команда Марино Пушича потерпела поражение со счетом 2:4.

Матч складывался не в пользу «Шахтера» и на 38-й минуте команда проигрывала 0:2. Перед перерывам Марлон Гомес отыграл один мяч.

Второй тайм «Шахтер» начал активнее и забил, но гол Бондаренко отменили из-за офсайда у Марлона. Решение об отмене гола судьи принимали около десяти минут.

После этого атаки «Шахтера» потеряли остроту и команда пропустила еще один мяч. В компенсированное время команды обменялись голами, но это не повлияло на итог матча.

Тим: Спасибо Срна, Спасибо Пушич. 30 лямов в зимние окно, а мы боремся за второе место)) И то, не факт что его займем)

Давид: Позорище, Колос разорвал, если бы я не знал кто где я бы думал что Шахтер выиграл. Второе поражение на Арене Львов. Бедный Фесюн, он не заслужил, на то что бы пропустить 4. Позорище Шахтер.

Bogdan: Пушич собирай чемоданы и вали домой, клоун!!

Fereho: Как можно проиграть команде которая стоит в 3 раза меньше Судакова..

Viktor S: Ребята, что с вами? Нас изнасиловал Колос, а мы и дальше продолжаем играть в нулевую игру, ПУШИЧ АУТ, пожалуйста. Срна сидит смотрит на это, все устраивает? Уже самый сильный Шахтар в истории?

Антон: Не хочу грубить, но Марино Пушич, ну не твой это клуб. Ну не получилось. Пожмите руки и разойдитесь.

Yuriy: В лучшем случае 3-е место. Опустили "лучшую" команду со слов Срны на землю.

mimino: Блин, какая классная игра, я прям получал удовольствие, просто сел и кайфанул от футбола, в защите отыграли замечательно, атака шикарная, всё супер (я про Колос если что).

Валерій Воробйов: Выгоните его уже. Лучше Лёшу Белика поставить до конца сезона.

Мор: Во сне такого представить не мог чтобы Колос нас разорвал 4-2.