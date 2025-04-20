БЕЛИК: «Это изнуряет команду. Я не хочу чрезмерно критиковать Шахтер»

Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» Алексей Белик поделился эмоциями после минимальной победы своей команды над «Колосом» (2:1) и рассказал о подготовке к матчу с «Динамо».

– Кажется, что от игры к игре мы наблюдаем похожую картину. Особенно это касается развития наших атакующих действий. Постоянно подчеркиваю: если уже не удается реализовать атаку, то как минимум нужно создать проблемы для вратаря и обороны соперника. Должны комбинировать, пробивать, отдавать точные передачи, искать остроту, но именно в эти ответственные моменты часто не хватает концентрации или правильного выбора решения. Поэтому возникает много брака, и мы теряем мяч. А когда вместо того, чтобы завершить атаку ударом, заработать угловой или стандарт и дать себе возможность отойти и восстановиться, мы ошибаемся – потом вынуждены тратить много сил, чтобы снова вернуть контроль. Это истощает команду. Я не хочу чрезмерно критиковать игроков – это молодые исполнители, для многих это только начало выступлений на уровне U19.

Те же Желиба, Петрук, Зубрий только вливаются в коллектив. Но от них хочется видеть больше страсти. Ошибки – это нормально. Но они должны быть логичными, а не результатом неуверенности. Молодым игрокам нужно брать на себя инициативу, заострять игру, заставлять соперника ошибаться. Это важно для развития. На тренировках я вижу, как ребята преподаются. Иногда даже шучу, что Желиба – наш Родриго, потому что на тренировках выглядит очень убедительно. Но как только начинается официальная игра – появляется определенная скованность. Это момент, над которым еще предстоит работать. Матч с «Колосом» был непростым – соперник серьезный, борется за третье место в таблице. У них много игроков 2005 года, которые тренируются с первой командой. Они физически сильнее нас, и этого не стоит скрывать. Я обращал внимание перед матчем на то, что у соперника была серия поражений, и наша задача – не дать им почувствовать уверенность, не разрешить навязать свою игру. И по этому поводу команда сработала хорошо.

– «Шахтер» U19 впервые сыграл на УСБ «Святошин». Расскажите, почему решили поменять место проведения домашних матчей?

- Во-первых, имеем ситуацию с полем, которое уже непригодно для полноценных тренировок. Мы стремимся играть в технический футбол, строить игру через качественную передачу, быструю работу с мячом, принятие решений в динамике, а на таком газоне реализовать эти вещи просто невозможно. Футболистам тяжело выполнять то, чего требует тренерский штаб. Поэтому совместно с руководством было принято решение: поле будет полностью переработано. Пока будут продолжаться работы, мы будем временно проводить тренировки на Арсенал-Арене. Хотя, возможно, и там со временем будет обновлено покрытие. Что касается игровых дней, то пока имеем возможность и основная команда находится во Львове, свои матчи будем проводить на УСБ «Святошин».

– В следующем туре «Шахтер» U19 будет встречаться с принципиальным соперником – киевским «Динамо» U19, одновременно являющимся главным конкурентом за чемпионство текущего сезона. Какая будет подготовка и чего ожидаете от игры?

– Подготовка к следующему матчу будет такой же, как и к любому другому сопернику. Для нас главная задача – развитие футболистов. Если удастся выиграть чемпионат – отлично. Если нет, тогда по завершении сезона сядем с руководством и проведем обстоятельный анализ итогов. Впереди еще пять матчей, все зависит исключительно от нас. Игра может сложиться по-разному, но мы будем стараться демонстрировать наш футбол. Только так мы можем добиваться результата – не только с точки зрения турнирной борьбы, но и в контексте прогресса наших игроков.