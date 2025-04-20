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  4. Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 01:00 |
319
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Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины

«Колос» стал автором сенсации во Львове

20 апреля 2025, 01:00 |
319
0
Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» во Львове проиграл «Колосу» со счетом 2:4.

Это уже второй матч в сезоне, в котором «Шахтер» пропускает 4 гола.

Только в сезоне 1995/96 «Шахтер» пропускал 4 гола в двух матчах.

2024/25

«Александрия» – «Шахтер» 4:3
«Шахтер» – «Колос» 2:4

1995/96

«Шахтер» – «Нива Тернополь» 2:4
«ЦСКА-Борисфен» – «Шахтер» 4:0

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Шахтер Донецк Колос Ковалевка Шахтер - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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