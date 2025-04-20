Украина. Премьер лига20 апреля 2025, 01:00 |
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Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины
«Колос» стал автором сенсации во Львове
20 апреля 2025, 01:00 |
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В матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» во Львове проиграл «Колосу» со счетом 2:4.
Это уже второй матч в сезоне, в котором «Шахтер» пропускает 4 гола.
Только в сезоне 1995/96 «Шахтер» пропускал 4 гола в двух матчах.
2024/25
«Александрия» – «Шахтер» 4:3
«Шахтер» – «Колос» 2:4
1995/96
«Шахтер» – «Нива Тернополь» 2:4
«ЦСКА-Борисфен» – «Шахтер» 4:0
«Шахтар» поступається «Колосу» 2:4 у Львові.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2025
Наступний матч – півфінал Кубка України з «Поліссям» 23 квітня в Житомирі.#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/O2b5e4NIYM
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