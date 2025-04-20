Шахтер повторил свой антирекорд в чемпионатах Украины

В матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» во Львове проиграл «Колосу» со счетом 2:4.

Это уже второй матч в сезоне, в котором «Шахтер» пропускает 4 гола.

Только в сезоне 1995/96 «Шахтер» пропускал 4 гола в двух матчах.

2024/25

«Александрия» – «Шахтер» 4:3

«Шахтер» – «Колос» 2:4

1995/96

«Шахтер» – «Нива Тернополь» 2:4

«ЦСКА-Борисфен» – «Шахтер» 4:0