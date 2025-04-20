Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина проведет открытую тренировку перед матчем Кубка с Динамо
Кубок Украины
20 апреля 2025, 05:46 | Обновлено 20 апреля 2025, 07:03
166
0

Буковина проведет открытую тренировку перед матчем Кубка с Динамо

Мероприятие состоится 21 апреля в 11:00 на стадионе в Черновцах

20 апреля 2025, 05:46 | Обновлено 20 апреля 2025, 07:03
166
0
Буковина проведет открытую тренировку перед матчем Кубка с Динамо
ФК Буковина

23 апреля в 16:00 на стадионе «Украина» во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.

«Буковина» из Черновцов и киевское «Динамо» разыграют путевку в финал турнира.

Команда «Буковина» проведет открытую тренировку на домашней арене в Черновцах 21 апреля в 11:00.

Заявление клуба «Буковина»:

«Приглашаем на открытую тренировку Буковины перед историческим полуфиналом Кубка Украины.

Футбольный клуб Буковина продолжает активную подготовку к одному из важнейших матчей в своей новейшей истории – полуфиналу Кубка Украины против киевского Динамо, который состоится уже в следующую среду, 23 апреля. Накануне этого знакового поединка наша команда проведет открытую тренировку, на которую мы приглашаем не только представителей СМИ, но и всех желающих болельщиков желто-черных.

Открытая тренировка состоится в понедельник, 21 апреля, на стадионе Буковина. Начало занятия – в 11:00.

Открытая тренировка – это отличная возможность увидеть, как команда готовится к сверхважному полуфинальному противостоянию в Кубке Украины, понаблюдать за работой тренерского штаба и игроков, а также поддержать футболистов перед историческим кубковым матчем.

Представители СМИ смогут сделать репортаж и получить эксклюзивные комментарии после завершения тренировки, а болельщики – увидеть собственными глазами подготовку любимой команды, пообщаться с игроками, сделать фото или взять автографы.

Так что приходите в понедельник на открытую тренировку и поддержите Буковину перед решающей битвой за выход в финал Кубка Украины!»

По теме:
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Буковина – Динамо. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Бывшая тренера Динамо спроцировала новыми кадрами. Без белья
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо тренировка открытая тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Футбол | 19 апреля 2025, 22:32 4
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях

Михаил прокомментировал сообщение в Инстаграме «Челси»

Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19 апреля 2025, 08:24 4
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»

Джо Джойс оценил силу удара украинского супертяжеловеса

Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20.04.2025, 07:10
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
Футбол | 20.04.2025, 03:43
Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 20:58
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 20
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
18.04.2025, 23:31 2
Теннис
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
18.04.2025, 15:31
Футбол
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем