Буковина проведет открытую тренировку перед матчем Кубка с Динамо

23 апреля в 16:00 на стадионе «Украина» во Львове состоится полуфинальный матч Кубка Украины.

«Буковина» из Черновцов и киевское «Динамо» разыграют путевку в финал турнира.

Команда «Буковина» проведет открытую тренировку на домашней арене в Черновцах 21 апреля в 11:00.

Заявление клуба «Буковина»:

«Приглашаем на открытую тренировку Буковины перед историческим полуфиналом Кубка Украины.

Футбольный клуб Буковина продолжает активную подготовку к одному из важнейших матчей в своей новейшей истории – полуфиналу Кубка Украины против киевского Динамо, который состоится уже в следующую среду, 23 апреля. Накануне этого знакового поединка наша команда проведет открытую тренировку, на которую мы приглашаем не только представителей СМИ, но и всех желающих болельщиков желто-черных.

Открытая тренировка состоится в понедельник, 21 апреля, на стадионе Буковина. Начало занятия – в 11:00.

Открытая тренировка – это отличная возможность увидеть, как команда готовится к сверхважному полуфинальному противостоянию в Кубке Украины, понаблюдать за работой тренерского штаба и игроков, а также поддержать футболистов перед историческим кубковым матчем.

Представители СМИ смогут сделать репортаж и получить эксклюзивные комментарии после завершения тренировки, а болельщики – увидеть собственными глазами подготовку любимой команды, пообщаться с игроками, сделать фото или взять автографы.

Так что приходите в понедельник на открытую тренировку и поддержите Буковину перед решающей битвой за выход в финал Кубка Украины!»