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20 апреля 2025, 06:10 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:36
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БИЛОДИД: «Я очень расстроилась, что не удалось отличиться голом»

Звездная дебютантка Металлиста 1925 сыграла несколько минут, выйдя на замену

20 апреля 2025, 06:10 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:36
210
0
БИЛОДИД: «Я очень расстроилась, что не удалось отличиться голом»
ФК Металлист 1925. Дарья Билодид

Звездная дебютантка «Металлиста 1925» Дарья Билодид поделилась впечатлениями после матча с «Ладомиром» (6:0):

– Поздравляем с дебютом в футболе! Какие эмоции?

– Спасибо за поздравление! Такие непривычные эмоции, ведь это первая игра, первый выход на поле. Хотелось, конечно, сыграть больше. Я провела всего три минуты. Была возможность отличиться. И я, со своим спортивным характером, очень расстроилась, что не удалось этого сделать. Надеюсь, еще будут такие моменты.

– Если сравнить ожидания и то, как все прошло, что можете сказать?

– Все получилось даже лучше, чем я ожидала, если говорить об атмосфере. Девчонки очень меня поддерживали, помогали на разминке. Есть классное чувство, что это моя команда!

– Удалось уже с кем-то из девочек больше подружиться?

– Ну, в принципе, со всеми. Все познакомились поближе уже в процессе. Не могу кого-то одну выделить.

– Что для вас стало самым неожиданным сегодня?

– Неожиданно, что вышла довольно поздно и не забила гол. Очень хотелось, и, думаю, это было возможно сделать.

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Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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