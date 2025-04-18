ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925
Дзюдоистка вышла на футбольное поле в конце встречи
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду «Металлиста 1925».
Девушка вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.
Матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Ладомиром» завершился разгромной победой харьковчанок. Подопечные Владимира Пятенко занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов.
ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925
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