Украинская дзюдоистка Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду «Металлиста 1925».

Девушка вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.

Матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Ладомиром» завершился разгромной победой харьковчанок. Подопечные Владимира Пятенко занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов.

ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925