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  4. ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 15:09 |
599
1

ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925

Дзюдоистка вышла на футбольное поле в конце встречи

18 апреля 2025, 15:09 |
599
1
ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925
Instagram. Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду «Металлиста 1925».

Девушка вышла на замену на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Следовательно, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.

Матч между харьковским «Металлистом 1925» и «Ладомиром» завершился разгромной победой харьковчанок. Подопечные Владимира Пятенко занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов.

ФОТО. Билодид дебютировала в профессиональном футболе за Металлист 1925

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Дарья Билодид Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу среди женщин Ладомир
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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didora
Тепер всі ходитимуть не на футбол, а на БІЛОДІД ......... подивитися!!!
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