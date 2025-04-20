Супряга получил травму, хотя имел шанс заменить Будковского в основе Зари
Форвард луганского клуба может снова завершить сезон без забитых мячей
Форвард «Зари» Владислав Супряга получил травму в преддверии поединка 25-го тура УПЛ, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
«Заря» в гостевом матче против «Кривбасса» (20 апреля в 13:00) будет вынуждена сыграть без дисквалифицированного Филиппа Будковского.
Эта ситуация могла стать возможностью для Владислава Супряги выйти в стартовом составе команды впервые за длительное время.
Однако нападающий «Зари» получил травму накануне игры, что сделало невозможным его участие в матче.
Таким образом, Супряга приблизился к еще одному сезону без забитых мячей в своей карьере. Он не забил ни одного гола в чемпионатах и кубках после сезона 2020/21.
Статистика Владислава Супряги в национальных чемпионатах
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