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  4. Супряга получил травму, хотя имел шанс заменить Будковского в основе Зари
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 03:17 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:32
45
0

Супряга получил травму, хотя имел шанс заменить Будковского в основе Зари

Форвард луганского клуба может снова завершить сезон без забитых мячей

20 апреля 2025, 03:17 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:32
45
0
Супряга получил травму, хотя имел шанс заменить Будковского в основе Зари
ФК Заря. Владислав Супряга

Форвард «Зари» Владислав Супряга получил травму в преддверии поединка 25-го тура УПЛ, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

«Заря» в гостевом матче против «Кривбасса» (20 апреля в 13:00) будет вынуждена сыграть без дисквалифицированного Филиппа Будковского.

Эта ситуация могла стать возможностью для Владислава Супряги выйти в стартовом составе команды впервые за длительное время.

Однако нападающий «Зари» получил травму накануне игры, что сделало невозможным его участие в матче.

Таким образом, Супряга приблизился к еще одному сезону без забитых мячей в своей карьере. Он не забил ни одного гола в чемпионатах и ​​кубках после сезона 2020/21.

Статистика Владислава Супряги в национальных чемпионатах

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Динамо Киев Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Филипп Будковский травма Дмитрий Венков Кривбасс - Заря Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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