Супряга получил травму, хотя имел шанс заменить Будковского в основе Зари

Форвард «Зари» Владислав Супряга получил травму в преддверии поединка 25-го тура УПЛ, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

«Заря» в гостевом матче против «Кривбасса» (20 апреля в 13:00) будет вынуждена сыграть без дисквалифицированного Филиппа Будковского.

Эта ситуация могла стать возможностью для Владислава Супряги выйти в стартовом составе команды впервые за длительное время.

Однако нападающий «Зари» получил травму накануне игры, что сделало невозможным его участие в матче.

Таким образом, Супряга приблизился к еще одному сезону без забитых мячей в своей карьере. Он не забил ни одного гола в чемпионатах и ​​кубках после сезона 2020/21.

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Статистика Владислава Супряги в национальных чемпионатах