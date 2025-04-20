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  4. Легенда итальянского футбола рассказал, что ему говорил Де Росси о Довбике
Италия
20 апреля 2025, 03:22 |
149
0

Легенда итальянского футбола рассказал, что ему говорил Де Росси о Довбике

Лука Тони признался, что ему нравится украинец

20 апреля 2025, 03:22 |
149
0
Легенда итальянского футбола рассказал, что ему говорил Де Росси о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда итальянского футбола Лука Тони поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбыка.

«Да, я бы оставил Довбика в «Роме», мне он нравится. По моему мнению, ему нужен был бы еще один нападающий рядом.

Де Росси сказал мне, что он» – сильный парень, что он обеспечивает глубину, что имеет силу. Поэтому я оставил бы его. По моему мнению, он может прогрессировать дальше", – сказал бывший футболист в интервью Il Romanista.

Тони также выступал за «Рому», мюнхенскую „Баварию“, туринский «Ювентус» и другие клубы. В составе сборной Италии он сыграл 47 матчей и забил 16 голов. В 2006 году он со своей национальной командой стал чемпионом мира.

Сообщалось, что Довбык имеет шесть матчей, чтобы улучшить свое положение в «Роме».

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чемпионат Италии по футболу Английская Премьер-лига Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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