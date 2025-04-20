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Лига чемпионов
20 апреля 2025, 03:00 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:04
260
0

«Несравненный, чертовски хороший вратарь». В Нидерландах оценили Ризныка

Кай Рамштейн вспомнил об игре вратаря Шахтера в матче с ПСВ

20 апреля 2025, 03:00 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:04
260
0
«Несравненный, чертовски хороший вратарь». В Нидерландах оценили Ризныка
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Фейеноорда» Кай Рамштейн поделился мыслями относительно игры голкипера донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в матче Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).

«Он был действительно чертовски замечательным в матче с ПСВ. Это был матч, который они в конце концов выиграли, но он был действительно непревзойденным.

Он выглядит очень хорошо в воротах и излучает уверенность, у него хорошее телосложение», – цитирует Рамштейна psvfans.nl.

Сообщалось, что два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризником.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Дмитрий Ризнык
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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