Лига чемпионов20 апреля 2025, 03:00 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:04
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«Несравненный, чертовски хороший вратарь». В Нидерландах оценили Ризныка
Кай Рамштейн вспомнил об игре вратаря Шахтера в матче с ПСВ
20 апреля 2025, 03:00 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:04
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Бывший игрок «Фейеноорда» Кай Рамштейн поделился мыслями относительно игры голкипера донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в матче Лиги чемпионов с ПСВ (2:3).
«Он был действительно чертовски замечательным в матче с ПСВ. Это был матч, который они в конце концов выиграли, но он был действительно непревзойденным.
Он выглядит очень хорошо в воротах и излучает уверенность, у него хорошее телосложение», – цитирует Рамштейна psvfans.nl.
Сообщалось, что два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризником.
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