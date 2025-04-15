Два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризныком – источник

26-летний голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык уже грядущим летом может покинуть украинский клуб и перебраться в Европу.

В настоящий момент, по информации блогера Игоря Бурбаса, интерес к подписанию вратаря проявляют два топ-клуба нидерландской Эредивизи – ПСВ и «Фейеноорд».

Отмечается, что боссы ПСВ, очевидно, приняли во внимание фантастическую игру Ризныка в очном матче против «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов, когда вратарь «горняков», несмотря на поражение команды со счетом 2:3, установил новый рекорд турнира по количеству сейвов в одном поединке – 15.

Контракт Ризныка с «Шахтером» действителен еще два с половиной года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.