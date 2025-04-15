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  4. Два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризныком – источник
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 10:43 |
324
0

Два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризныком – источник

Голкипер «Шахтера» находится в сфере внимания ПСВ и «Фейеноорда»

15 апреля 2025, 10:43 |
324
0
Два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризныком – источник
shakhtar.com. Дмитрий Ризнык

26-летний голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык уже грядущим летом может покинуть украинский клуб и перебраться в Европу.

В настоящий момент, по информации блогера Игоря Бурбаса, интерес к подписанию вратаря проявляют два топ-клуба нидерландской Эредивизи – ПСВ и «Фейеноорд».

Отмечается, что боссы ПСВ, очевидно, приняли во внимание фантастическую игру Ризныка в очном матче против «Шахтера» в текущем сезоне Лиги чемпионов, когда вратарь «горняков», несмотря на поражение команды со счетом 2:3, установил новый рекорд турнира по количеству сейвов в одном поединке – 15.

Контракт Ризныка с «Шахтером» действителен еще два с половиной года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

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Дмитрий Ризнык ПСВ Фейеноорд Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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