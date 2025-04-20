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Чемпионат Италии
Болонья
20.04.2025 19:00 - : -
Интер Милан
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Италия
20 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:57
15
0

Болонья – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 20 апреля в 19:00 по Киеву

20 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:57
15
0
Болонья – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля на Ренато Далль Ара пройдет матч 33-го тура Серии А Италии, в котором Болонья встретится с Интером. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болонья

Команда в прошлом сезоне стала если не сенсацией, но открытием. Она, вечный, пусть и достаточно крепкий середняк, выиграла спор за пропуск в Лигу чемпионов. Хотя, конечно, повезло: было взято только пятое место, но и его как раз хватило, чтобы отправиться в главный еврокубок.

Там дебютировали уже при новом наставнике, Итальяно. Откровенно говоря, там клуб провалился: 1 победа и 6 очков в 8 турах. Но даже там прибавили к зиме. Важно, что параллельно прибавили и на внутренней арене. Сейчас уже де-факто обеспечено выход в финал кубка - первая встреча 1/2 принесла 3:0 с Эмполи. А в Серию А полосу побед прервали в апреле 1:1 с Наполи. А потом проиграли 0:2 Аталанте.

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Интер

Клуб ухитряется даже в непростых финансовых условиях дать хороший результат. Особняком выделяется прошлый сезон, когда удалось максимально уверенно выиграть скудетто. Сейчас нет подобного доминирования перед соперниками. Но, даже упустив Суперкубок, впервые при Симоне Индзаги, все равно можно добиться триумфальных успехов: на кону требл.

В кубке первый полуфинал, с Миланом, принес ничью 1:1 - после него в споре с соседом Лаутаро Мартинес и компания остаются фаворитом. А в Лиге чемпионов в 1/4 финале итальянцы после 2:1 в Мюнхене дома с Баварией боролись до последнего и закончили нужным результатом, ничьей 2:2. В Серии А гранд пытается удержать лидерство, сохраняя отрыв, прежде всего, от Наполи. С Кальяри в прошлом туре добились солидных 3:1, сохранив гандикап и приблизив завоевание титула.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках у сторон по одной победе. В этом сезоне в Милане закончили 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей из Милана. Но все же они только отыграли тяжелейший поединок с немцами, а впереди кубковый полуфинал. Ставим все же на чемпиона с нулевой форой (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Болонья
20 апреля 2025 -
19:00
Интер Милан
Фора Интера (0) 1.60 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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