ФОТО. Артем Довбик получил приз лучшему игроку Серии A в марте
В марте Довбик сыграл в чемпионате Италии 4 матча и забил 3 мяча
Перед матчем 32-го тура итальянской Серии А против «Вероны» украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил награду для лучшего игрока месяца.
В марте Довбик провел четыре поединка в чемпионате Италии, в которых забил три мяча, что позволило ему опередить конкурентов в голосовании.
За звание лучшего игрока марта также боролись Николо Барелла («Интер»), Люка Да Кунья («Комо»), Николо Фаджоли («Фиорентина»), Риккардо Орсолини («Болонья») и Умар Соле («Удинезе»).
Награду от Серии А и EA Sports FC украинец получил прямо перед домашним матчем с «Вероной» (1:0), который состоялся 19 апреля. К тому же, в игре EA Sports FC 25 в режиме Ultimate Team уже доступна специальная карта Артема с рейтингом 89.
ФОТО. Артем Довбик получил приз лучшему игроку Серии A в марте
Dovbyk dominante 🔥— Lega Serie A (@SerieA) April 19, 2025
È lui il vostro Player of the Month di Marzo#FC25 @easportsfcit @EASPORTSFC pic.twitter.com/7M0Jr1V1ls
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