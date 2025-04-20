Перед матчем 32-го тура итальянской Серии А против «Вероны» украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил награду для лучшего игрока месяца.

В марте Довбик провел четыре поединка в чемпионате Италии, в которых забил три мяча, что позволило ему опередить конкурентов в голосовании.

За звание лучшего игрока марта также боролись Николо Барелла («Интер»), Люка Да Кунья («Комо»), Николо Фаджоли («Фиорентина»), Риккардо Орсолини («Болонья») и Умар Соле («Удинезе»).

Награду от Серии А и EA Sports FC украинец получил прямо перед домашним матчем с «Вероной» (1:0), который состоялся 19 апреля. К тому же, в игре EA Sports FC 25 в режиме Ultimate Team уже доступна специальная карта Артема с рейтингом 89.

ФОТО. Артем Довбик получил приз лучшему игроку Серии A в марте