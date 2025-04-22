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Чемпионат Турции
Аланьяспор
21.04.2025 20:00 – FT 1 : 0
Самсунспор
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 05:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 07:06
53
0

Упустили много шансов и пенальти. Самсунспор уступил Аланьяспору

Хозяева поля смогли минимально победить одного из лидеров чемпионата

22 апреля 2025, 05:15 | Обновлено 22 апреля 2025, 07:06
53
0
Упустили много шансов и пенальти. Самсунспор уступил Аланьяспору
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля был сыгран матч 32-го тура чемпионата Турции между «Аланьяспором» и «Самсунспором».

Для гостей в этом матче нужна была победа, чтобы улучшить свое преимущество в борьбе за третье место, а вот «Аланьяспор» борется за каждый зачетный балл, ведь команда пытается сохранить прописку в чемпионате Турции.

Хозяева поля забили на 7-й минуте. Автором гола стал Юсуф Оздемир.

Во втором тайме игроки «Самсунспора» упустили несколько хороших моментов, а на 55-й минуте Карло Хольсе не реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Аланьяспор» в итоге одержал победу 1:0.

Чемпионат Турции. 32-й тур

Аланьяспор – Самсунспор – 1:0

Гол: Оздемир, 7

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 30 24 5 1 73 - 29 77
2 Фенербахче 30 22 6 2 77 - 30 72
3 Самсунспор 31 15 6 10 45 - 37 51
4 Эюпспор 31 14 8 9 48 - 33 50
5 Бешикташ 30 13 10 7 43 - 31 49
6 Истанбул Башакшехир 30 14 6 10 49 - 39 48
7 Трабзонспор 30 11 9 10 48 - 36 42
8 Газиантеп 30 12 6 12 40 - 40 42
9 Касымпаша 31 10 12 9 53 - 55 42
10 Гёзтепе 30 10 10 10 47 - 38 40
11 Коньяспор 31 11 7 13 38 - 43 40
12 Антальяспор 30 11 7 12 34 - 53 40
13 Кайсериспор 30 9 10 11 38 - 49 37
14 Ризеспор 30 11 4 15 36 - 49 37
15 Бодрумспор 31 9 7 15 23 - 35 34
16 Аланьяспор 30 9 7 14 33 - 43 34
17 Сивасспор 31 8 7 16 41 - 53 31
18 Хатайспор 30 4 7 19 32 - 57 19
19 Адана Демирспор 30 2 4 24 26 - 74 -2
Полная таблица

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чемпионат Турции по футболу Аланьяспор Самсунспор видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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