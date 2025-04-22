Упустили много шансов и пенальти. Самсунспор уступил Аланьяспору

21 апреля был сыгран матч 32-го тура чемпионата Турции между «Аланьяспором» и «Самсунспором».

Для гостей в этом матче нужна была победа, чтобы улучшить свое преимущество в борьбе за третье место, а вот «Аланьяспор» борется за каждый зачетный балл, ведь команда пытается сохранить прописку в чемпионате Турции.

Хозяева поля забили на 7-й минуте. Автором гола стал Юсуф Оздемир.

Во втором тайме игроки «Самсунспора» упустили несколько хороших моментов, а на 55-й минуте Карло Хольсе не реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Аланьяспор» в итоге одержал победу 1:0.

Чемпионат Турции. 32-й тур

Аланьяспор – Самсунспор – 1:0

Гол: Оздемир, 7

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