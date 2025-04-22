Упустили много шансов и пенальти. Самсунспор уступил Аланьяспору
Хозяева поля смогли минимально победить одного из лидеров чемпионата
21 апреля был сыгран матч 32-го тура чемпионата Турции между «Аланьяспором» и «Самсунспором».
Для гостей в этом матче нужна была победа, чтобы улучшить свое преимущество в борьбе за третье место, а вот «Аланьяспор» борется за каждый зачетный балл, ведь команда пытается сохранить прописку в чемпионате Турции.
Хозяева поля забили на 7-й минуте. Автором гола стал Юсуф Оздемир.
Во втором тайме игроки «Самсунспора» упустили несколько хороших моментов, а на 55-й минуте Карло Хольсе не реализовал одиннадцатиметровый удар.
«Аланьяспор» в итоге одержал победу 1:0.
Чемпионат Турции. 32-й тур
Аланьяспор – Самсунспор – 1:0
Гол: Оздемир, 7
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|30
|24
|5
|1
|73 - 29
|77
|2
|Фенербахче
|30
|22
|6
|2
|77 - 30
|72
|3
|Самсунспор
|31
|15
|6
|10
|45 - 37
|51
|4
|Эюпспор
|31
|14
|8
|9
|48 - 33
|50
|5
|Бешикташ
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|6
|Истанбул Башакшехир
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|7
|Трабзонспор
|30
|11
|9
|10
|48 - 36
|42
|8
|Газиантеп
|30
|12
|6
|12
|40 - 40
|42
|9
|Касымпаша
|31
|10
|12
|9
|53 - 55
|42
|10
|Гёзтепе
|30
|10
|10
|10
|47 - 38
|40
|11
|Коньяспор
|31
|11
|7
|13
|38 - 43
|40
|12
|Антальяспор
|30
|11
|7
|12
|34 - 53
|40
|13
|Кайсериспор
|30
|9
|10
|11
|38 - 49
|37
|14
|Ризеспор
|30
|11
|4
|15
|36 - 49
|37
|15
|Бодрумспор
|31
|9
|7
|15
|23 - 35
|34
|16
|Аланьяспор
|30
|9
|7
|14
|33 - 43
|34
|17
|Сивасспор
|31
|8
|7
|16
|41 - 53
|31
|18
|Хатайспор
|30
|4
|7
|19
|32 - 57
|19
|19
|Адана Демирспор
|30
|2
|4
|24
|26 - 74
|-2
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