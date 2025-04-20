Виталий ПОНОМАРЕВ: «Результат? У Руха теперь другие задачи»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение во львовском дерби против «Карпат» (1:3) в матче 25-го тура УПЛ.

«Результат отрицательный и игра сложилась не так, как мы планировали. Анализируя наши ошибки можно сказать, что каждый эпизод надо доигрывать до конца, и это касается всех трех пропущенных голов. Если молодые футболисты хотят прогрессировать, то они должны проанализировать эти ошибки и больше их не допускать, чтобы играть на серьезном уровне – соперники наказывают за такие ошибки не только в дерби, но и в каждом матче.

Нам не хватало агрессии в первой половине матча, поэтому в перерыве мы внесли коррективы в свою игру. При счете 2:0 «Рух» имел свои моменты и мог перевернуть игру, но нам это не удалось. Молодежь должна не смотреть на счет и не исключаться из эпизодов. Они должны учиться и это был урок для них.

Приятно играть при такой атмосфере на трибунах. И я, и некоторые наши игроки были связаны с системой «Карпат», поэтому этот матч был важным для нас. У соперника и у нас разные задачи. Наша – развитие молодых футболистов и не всегда этот процесс будет проходить безболезненно.

Я не припомню в Украине команд, которые играя молодыми игроками достигали высоких результатов. Преимущественно это были коллективы, которые боролись за выживание. Зато «Рух» демонстрирует неплохие показатели и сознательно выбрал путь доверия к молодежи. Мы готовы дать шанс своим игрокам даже несмотря на их ошибки. С любой команды забрать 2 ключевых игрока и будет трудно, а мы этой зимой потеряли 5 футболистов. На их место уже воспитываются новые молодые игроки.

Не думаю, что травмы Дидыка и Слюсаря сыграли ключевую роль в этом результате. Каждый футболист ответственен за свою игру и надо доигрывать моменты до конца. «Карпаты» воспользовались этими ошибками и одержали заслуженную победу».