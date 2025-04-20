Другие новости20 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:26
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ФОТО. Огромное количество презентов. Как телеведущая Шахтера отметила ДР
Дария Бондарь продемонстрировала огромное количество подарков
20 апреля 2025, 00:25 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:26
319
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Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Дария Бондарь, опубликовала яркий снимок.
Именинница показала огромное количество цветов и презентов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«На фото все цветы не влезли, также ответить всем не успела, но я благодарна каждому за внимание и приятные слова», – написала Дария.
Напомним, что муж телеведущей «Шахтер-TV» поздравил возлюбленную красивой фотосессией.
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