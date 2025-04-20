ФОТО. Огромное количество презентов. Как телеведущая Шахтера отметила ДР

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря, Дария Бондарь, опубликовала яркий снимок.

Именинница показала огромное количество цветов и презентов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«На фото все цветы не влезли, также ответить всем не успела, но я благодарна каждому за внимание и приятные слова», – написала Дария.

Напомним, что муж телеведущей «Шахтер-TV» поздравил возлюбленную красивой фотосессией.