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  4. ФОТО. Валерий Бондарь поздравил жену красивейшей фотосессией. 10 из 10
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19 апреля 2025, 01:11 |
237
1

ФОТО. Валерий Бондарь поздравил жену красивейшей фотосессией. 10 из 10

Валерий Бондарь и Даша Бондарь – идеальная пара

19 апреля 2025, 01:11 |
237
1
ФОТО. Валерий Бондарь поздравил жену красивейшей фотосессией. 10 из 10
Instagram. Валерий и Даша Бондарь

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь очень мило поздравил свою жену с днём рождения.

18 апреля Дария Бондарь отметила свой 24-й день рождения, и футболист в этот знаменательный день опубликовал очередную роскошную фотосессию с возлюбленной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Валерий был щедр на слова любви в своём поздравлении:

«Сегодня день рождения женщины, которую невозможно описать несколькими словами. Потому что она – как Вселенная.

Ты – фантастическая. Ты заполняешь собой все пространство, куда приходишь. Твоя улыбка заставляет мир на мгновение остановиться, а красота не только внешняя, а глубокая, сильная, живая. Ты умная, харизматичная, уверенная, очень трудолюбивая. Ты влюбляешь в себя всех.

Я иногда смотрю на тебя и искренне удивляюсь: сколько силы, энергии, страсти к жизни может вместить один человек. Как ты все успеваешь? Как не угасаешь, даже когда трудно? Твои глаза всегда горят – и это мой самый любимый огонь в мире.

Я тобой восхищаюсь. Я тебя ценю. Я тебя очень уважаю. И я тебя безумно люблю. Таких, как ты, больше просто нет. Иногда мне кажется, что вселенная реально собрала все самое лучшее в одну женщину – и сделала мне подарок на всю жизнь.

С Днем Рождения, любимая. Ты – магия. И я всегда рядом, чтобы эту магию беречь».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Iigor6583
Кому це інтересно ???
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