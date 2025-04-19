ФОТО. Валерий Бондарь поздравил жену красивейшей фотосессией. 10 из 10
Валерий Бондарь и Даша Бондарь – идеальная пара
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь очень мило поздравил свою жену с днём рождения.
18 апреля Дария Бондарь отметила свой 24-й день рождения, и футболист в этот знаменательный день опубликовал очередную роскошную фотосессию с возлюбленной.
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Валерий был щедр на слова любви в своём поздравлении:
«Сегодня день рождения женщины, которую невозможно описать несколькими словами. Потому что она – как Вселенная.
Ты – фантастическая. Ты заполняешь собой все пространство, куда приходишь. Твоя улыбка заставляет мир на мгновение остановиться, а красота не только внешняя, а глубокая, сильная, живая. Ты умная, харизматичная, уверенная, очень трудолюбивая. Ты влюбляешь в себя всех.
Я иногда смотрю на тебя и искренне удивляюсь: сколько силы, энергии, страсти к жизни может вместить один человек. Как ты все успеваешь? Как не угасаешь, даже когда трудно? Твои глаза всегда горят – и это мой самый любимый огонь в мире.
Я тобой восхищаюсь. Я тебя ценю. Я тебя очень уважаю. И я тебя безумно люблю. Таких, как ты, больше просто нет. Иногда мне кажется, что вселенная реально собрала все самое лучшее в одну женщину – и сделала мне подарок на всю жизнь.
С Днем Рождения, любимая. Ты – магия. И я всегда рядом, чтобы эту магию беречь».
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