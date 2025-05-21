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  4. Вот это неожиданность. Ливерпуль может подписать легенду Манчестер Сити
Англия
21 мая 2025, 02:12 |
180
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Вот это неожиданность. Ливерпуль может подписать легенду Манчестер Сити

«Красным» посоветовали подписать Кевина Де Брюйне

21 мая 2025, 02:12 |
180
0
Вот это неожиданность. Ливерпуль может подписать легенду Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации Transferfeed, подписание Кевина рассматривает «Ливерпуль», которому посоветовали подписать бельгийского хавбека. Единственным препятствием этого подписания могут стать требования Де Брюйне по зарплате, поскольку он зарабатывает 400 000 фунтов стерлингов в неделю в «Манчестер Сити».

В этом сезоне за «Манчестер Сити» Кевин провел 35 матчей, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

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Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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