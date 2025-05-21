Вот это неожиданность. Ливерпуль может подписать легенду Манчестер Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации Transferfeed, подписание Кевина рассматривает «Ливерпуль», которому посоветовали подписать бельгийского хавбека. Единственным препятствием этого подписания могут стать требования Де Брюйне по зарплате, поскольку он зарабатывает 400 000 фунтов стерлингов в неделю в «Манчестер Сити».

В этом сезоне за «Манчестер Сити» Кевин провел 35 матчей, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.