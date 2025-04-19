Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ

После поражения в 25 туре УПЛ от «Колоса» – 2:4 главный тренер «Шахтера» Марино Пушич высказал немало нареканий в адрес судейской бригады.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери этого противостояния Владимира Новохатного.

«Наставник «горняков» Марино Пушич уже не впервые не выразительную игру своих подопечных оправдывает судейскими, по его мнению, просчетами. Хотя, как по мне, арбитр не допустил ошибок, которые бы повлияли на результат матча. Вот почему главному тренеру чемпионов, прежде всего, причины провала надо искать в слабой обороне «Шахтера», который умудрился пропустить аж четыре мяча от «Колоса» с его далеко не образцовой атакой, а также поинтересоваться у своих нападающих причинами их расточительности.

Я считаю, что Новохатний справился со своими обязанностями, в частности, в эпизоде, когда отменил взятие ворот ковалевцев из-за офсайда. В чем Пушич прав, так в том, что это безобразие просматривать видеозапись эпизода более десяти минут. Хотя не исключено, что мог быть какой-то технический сбой. Здесь, действительно, был убит ритм, не говоря уже о психологическом ударе. Ведь у «горняков» была уверенность, что счет станет ничейный, а выяснилось, что надо снова догонять. А ковалевцам же наоборот это отмена только добавила уверенности и вдохновения.

Согласно букве закона действовал арбитр и когда в компенсированное время назначил в ворота «Колоса» пенальти, которое номинальные хозяева реализовали сократив отставание до минимума. Времени для спасительного штурма у «горняков» еще хватало, но очередной провал в обороне привел к четвертому пропущенному мячу. Неужели и здесь виноваты судьи?», – сказал Ступар