Полузащитник Руха объяснил, почему клуб проиграл дерби Карпатам

В 25 туре УПЛ состоялось львовское дерби, в котором «Карпаты» взяли верх над «Рухом» – 3:1.

Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «зелено-белым» отпраздновать победу.

«Мы хорошо изучили стиль игры «Карпат», знали, что сила земляков – в сбалансированности, мотивации. Тем обиднее, что футболистам «Руха» не хватало концентрации при розыгрыше соперником стандартных положений, хотя во время подготовки, сложилось впечатление, были в курсе всех их заготовок.

Впрочем, считаю, что второй тайм мы можем записать себе в актив и если бы удалось забить быстрый гол, а Евгений Пастух находился в выгодной позиции, то вернули бы интригу. Однако нас уже не впервые подвела реализация. Вот почему следует оперативно поработать над исправлением прицела, потому что впереди важные матчи, а «Рух» еще не гарантировал себе сохранение «прописки» в элите.

Сейчас «Рух» на 9 месте в чемпионате, набрав 30 очков.