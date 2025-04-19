Полузащитник Руха объяснил, почему клуб проиграл дерби Карпатам
Итоги львовского дерби от Дениса Пидгурского
В 25 туре УПЛ состоялось львовское дерби, в котором «Карпаты» взяли верх над «Рухом» – 3:1.
Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «зелено-белым» отпраздновать победу.
«Мы хорошо изучили стиль игры «Карпат», знали, что сила земляков – в сбалансированности, мотивации. Тем обиднее, что футболистам «Руха» не хватало концентрации при розыгрыше соперником стандартных положений, хотя во время подготовки, сложилось впечатление, были в курсе всех их заготовок.
Впрочем, считаю, что второй тайм мы можем записать себе в актив и если бы удалось забить быстрый гол, а Евгений Пастух находился в выгодной позиции, то вернули бы интригу. Однако нас уже не впервые подвела реализация. Вот почему следует оперативно поработать над исправлением прицела, потому что впереди важные матчи, а «Рух» еще не гарантировал себе сохранение «прописки» в элите.
Сейчас «Рух» на 9 месте в чемпионате, набрав 30 очков.
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