Англия19 апреля 2025, 23:07 |
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Манчестер Юнайтед предложил 135 миллионов евро за трансфер суперзвезды
Хави Симонс привлекает внимание английского гранда
19 апреля 2025, 23:07 |
491
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Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд предложил 135 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но немецкая сторона не спешит принимать оффер.
В текущем сезоне Хави Симон провел 29 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит обмен Вальверде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду.
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Комментарии 2
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Я уж думал Сундукова наконец купят за 135 лямов Суперзвезда на этом сайте только он.
Де вони гроші візьмуть? Чи наекономили на звільнених працівниках?)
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