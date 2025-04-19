Манчестер Юнайтед предложил 135 миллионов евро за трансфер суперзвезды

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд предложил 135 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но немецкая сторона не спешит принимать оффер.

В текущем сезоне Хави Симон провел 29 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит обмен Вальверде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду.