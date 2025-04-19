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Англия
19 апреля 2025, 23:07 |
491
2

Манчестер Юнайтед предложил 135 миллионов евро за трансфер суперзвезды

Хави Симонс привлекает внимание английского гранда

19 апреля 2025, 23:07 |
491
2
Манчестер Юнайтед предложил 135 миллионов евро за трансфер суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавив Симонс

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд предложил 135 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но немецкая сторона не спешит принимать оффер.

В текущем сезоне Хави Симон провел 29 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит обмен Вальверде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду.

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Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Серж
Я уж думал Сундукова наконец купят за 135 лямов Суперзвезда на этом сайте только он.
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+1
ivankondrat96
Де вони гроші візьмуть? Чи наекономили на звільнених працівниках?)
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0
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