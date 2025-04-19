Реал готовит обмен Вальварде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду

Мадридский «Реал» хочет усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб определил подписание лидера «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша приоритетом на летнее трансферное окно. В «Реале» ожидаются, что он станет идеальной заменой Луки Модричу.

Мадридцы готовы предложить сумасшедший обмен за Бруну. «Бланкос» готовы отдать за португальца уругвайского хавбека Федерико Вальверде.

Ранее сообщалось, что подписать Фернандеша «Реалу» посоветовал легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду.