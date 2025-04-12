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  4. Роналду назвал игрока, которого Реалу необходимо купить
Испания
12 апреля 2025, 03:35 |
184
0

Роналду назвал игрока, которого Реалу необходимо купить

Криштиану высоко оценил Бруно Фернандеша

12 апреля 2025, 03:35 |
184
0
Роналду назвал игрока, которого Реалу необходимо купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш

Мадридский «Реал» может осуществить громкий трансфер летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, «королевский клуб» рассматривает подписание лидера «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Сообщается, что португальца посоветовал подписать его партнер по сборной Криштиану Роналду.

«Красные дьяволы» знают о заинтересованности «Реала» и установили ценник – 90 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Фернандеш провел 45 матчей, забил 16 голов и сделал 16 ассистов.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед трансферы Бруну Фернандеш Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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