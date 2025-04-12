Роналду назвал игрока, которого Реалу необходимо купить

Мадридский «Реал» может осуществить громкий трансфер летом 2025 года.

По информации испанских СМИ, «королевский клуб» рассматривает подписание лидера «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Сообщается, что португальца посоветовал подписать его партнер по сборной Криштиану Роналду.

«Красные дьяволы» знают о заинтересованности «Реала» и установили ценник – 90 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Фернандеш провел 45 матчей, забил 16 голов и сделал 16 ассистов.