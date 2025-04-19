Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Финал для украинки. Видеообзор матча

19 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у Елены-Габриэлы Русе в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Украинка одержала победу со счетом 6:0, 6:2 за 1 час и 2 минуты. Свитолина выиграла третье очное противостояние у Русе.

Элина в финале Руана встретится с Ольгой Данилович.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала

Элина Свитолина [1] – Елена-Габриэла Русе – 6:0, 6:2

Видеообзор матча