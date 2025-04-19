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  4. Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Финал для украинки. Видеообзор матча
WTA
19 апреля 2025, 19:43 |
482
2

Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Финал для украинки. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане

19 апреля 2025, 19:43 |
482
2
Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Финал для украинки. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у Елены-Габриэлы Русе в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Украинка одержала победу со счетом 6:0, 6:2 за 1 час и 2 минуты. Свитолина выиграла третье очное противостояние у Русе.

Элина в финале Руана встретится с Ольгой Данилович.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала

Элина Свитолина [1] – Елена-Габриэла Русе – 6:0, 6:2

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Елена-Габриэла Русе теннисные видеообзоры видео WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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