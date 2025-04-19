Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 20:04 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:07
1882
0
Скандальный форвард Динамо Герреро определился с будущим
Панамский нападающий планирует следующий сезон провести в Киеве
19 апреля 2025, 20:04 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:07
1882
0
25-летний панамский нападающий «Динамо» Киев Эдуардо Герреро определился со своим будущим.
По информации источника, Эдуардо не собирается покидать клуб. Именно это он сказал после вчерашнего матча против «Левого Берега» (3:0).
В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» Киев 30 матчей. В этих поединках он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Ранее бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской «Заре».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2025, 19:45 8
Судьи смотрели момент больше 10 минут
Теннис | 18 апреля 2025, 23:31 2
Следующей соперницей Элины во Франции будет Елена-Габриэла Русе
Футбол | 19.04.2025, 20:09
Футбол | 19.04.2025, 00:22
Бокс | 19.04.2025, 00:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2025, 06:05 1
18.04.2025, 04:18 2
18.04.2025, 19:42 9
18.04.2025, 21:27 11
18.04.2025, 06:50
18.04.2025, 08:25
18.04.2025, 07:50 2