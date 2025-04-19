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  4. Скандальный форвард Динамо Герреро определился с будущим
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 20:04 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:07
1882
0

Скандальный форвард Динамо Герреро определился с будущим

Панамский нападающий планирует следующий сезон провести в Киеве

19 апреля 2025, 20:04 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:07
1882
0
Скандальный форвард Динамо Герреро определился с будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

25-летний панамский нападающий «Динамо» Киев Эдуардо Герреро определился со своим будущим.

По информации источника, Эдуардо не собирается покидать клуб. Именно это он сказал после вчерашнего матча против «Левого Берега» (3:0).

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» Киев 30 матчей. В этих поединках он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской «Заре».

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Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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