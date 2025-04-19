Скандальный форвард Динамо Герреро определился с будущим

25-летний панамский нападающий «Динамо» Киев Эдуардо Герреро определился со своим будущим.

По информации источника, Эдуардо не собирается покидать клуб. Именно это он сказал после вчерашнего матча против «Левого Берега» (3:0).

В этом сезоне Герреро провел за «Динамо» Киев 30 матчей. В этих поединках он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал о периоде работы с панамским форвардом Эдуардо Герреро в луганской «Заре».