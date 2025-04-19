С голами Дуэ и Рамуша. ПСЖ добыл победу над Гавром

В субботу, 19 февраля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Гавром».

Встречу принимал прк де Френс в Париже.

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Хозяева поля добіли победу со счетом 2:1 благодаря голам Рамуша и Дуэ. У гостей забил Сумаре.

После этого матча «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионство, остался 1-м с 77 очками, а «Гавр» с 27 баллами остался 16-м.

Чемпионат Франции. 30-й тур

ПСЖ – Гавр – 2:1

Голы: Дуэ, 8, Рамуш, 50 – Сумаре, 60

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.