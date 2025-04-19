Франция19 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:03
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С голами Дуэ и Рамуша. ПСЖ добыл победу над Гавром
Парижский клуб продолжает побеждает в Лиге 1
19 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:03
86
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В субботу, 19 февраля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Гавром».
Встречу принимал прк де Френс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добіли победу со счетом 2:1 благодаря голам Рамуша и Дуэ. У гостей забил Сумаре.
После этого матча «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионство, остался 1-м с 77 очками, а «Гавр» с 27 баллами остался 16-м.
Чемпионат Франции. 30-й тур
ПСЖ – Гавр – 2:1
Голы: Дуэ, 8, Рамуш, 50 – Сумаре, 60
Фото матча:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Исса Сумаре (Гавр).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
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