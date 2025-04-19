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Чемпионат Франции
ПСЖ
19.04.2025 18:00 – FT 2 : 1
Гавр
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Франция
19 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:03
86
0

С голами Дуэ и Рамуша. ПСЖ добыл победу над Гавром

Парижский клуб продолжает побеждает в Лиге 1

19 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:03
86
0
С голами Дуэ и Рамуша. ПСЖ добыл победу над Гавром
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

В субботу, 19 февраля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Гавром».

Встречу принимал прк де Френс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добіли победу со счетом 2:1 благодаря голам Рамуша и Дуэ. У гостей забил Сумаре.

После этого матча «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионство, остался 1-м с 77 очками, а «Гавр» с 27 баллами остался 16-м.

Чемпионат Франции. 30-й тур

ПСЖ – Гавр – 2:1

Голы: Дуэ, 8, Рамуш, 50 – Сумаре, 60

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Исса Сумаре (Гавр).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
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Дезире Дуэ Гонсалу Рамуш ПСЖ Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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