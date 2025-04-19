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  4. Винстрик Алькараса. Известна финальная пара на турнире АТР 500 в Барселоне
ATP
19 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:48
109
0

Винстрик Алькараса. Известна финальная пара на турнире АТР 500 в Барселоне

Карлос переиграл Артура Фиса, а Хольгер Руне прошел Карена Хачанова

19 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:48
109
0
Винстрик Алькараса. Известна финальная пара на турнире АТР 500 в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне состоялись полуфинальные матчи, и была определена финальная пара.

Шестой сеяный Хольге Руне выбил «нейтрала» Карена Хачанова.

Руне с понедельника вернется в топ-10 рейтинга АТР впервые с апреля 2024 года. Для Хольгера это будет 11-й финал на уровне Тура.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас уверенно прошел Артура Фиса.

Испанец выиграл восьмой матч подряд. На прошлой неделе он стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло. Алькарас вышел в 24-й финал в карьере и третий в сезоне.

Алькарас и Руне поборются за трофей в Барселоне 20 апреля. Ранее Карлос и Хольгер играли между собой трижды, счет 2:1 в пользу испанского теннисиста.

ATP 500 Барселона. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Артур Фис [7] – 6:2, 6:4
Карен Хачанов – Хольгер Руне [6] – 3:6, 2:6

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ATP Барселона Хольгер Руне Артур Фис Карен Хачанов Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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