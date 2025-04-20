Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Англия
20 апреля 2025, 21:43 |
462
1

Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном

Украинский полузащитник провел на поле 76 минут

20 апреля 2025, 21:43 |
462
1
Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Брайтоном».

Встречу принимал Брентфорд Комьюниити в Брентфорде.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 4:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored дали украинцы оценки в 6.8 и 6.6 баллов. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал вингер хозяев Бриан Мбемо, на счету которого 2 гола. 1 ассист и оценки в 10 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» одолел «Брайтон».

По теме:
Лестер – Ливерпуль – 0:1. Как забил Трент. Видео гола и обзор матча
Защитник Ливерпуля отметился интересным достижением за клуб
Один шаг до титула. Ливерпуль с голом Трента отправил Лестер в Чемпионшип
Егор Ярмолюк Брентфорд Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Бриан Мбемо оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи
Футбол | 20 апреля 2025, 21:10 6
Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи
Клуб УПЛ неожиданно уволил двух топ-менеджеров после очередной неудачи

Евгений Тарасенко и Андрей Колесник больше не работают в структуре черкасского ЛНЗ

Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Футбол | 19 апреля 2025, 22:45 0
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге

Карло доверится Куртуа несмотря на то, что Лунин вернулся в заявку

Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Футбол | 20.04.2025, 12:07
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Футбол | 20.04.2025, 17:24
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Игра на результат. Ингулец и ЛНЗ в Александрии сыграли вничью
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Бокс | 20.04.2025, 09:26
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
довго ж ви ті оцінки шукали: лише трошки більше доби минуло з моменту як гра скінчилася))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 6
Бокс
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:09 14
Футбол
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 8
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
19.04.2025, 07:47 11
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем