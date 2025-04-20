Известна оценка Ярмолюка за матч с Брайтоном

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Брайтоном».

Встречу принимал Брентфорд Комьюниити в Брентфорде.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 4:2.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored дали украинцы оценки в 6.8 и 6.6 баллов. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал вингер хозяев Бриан Мбемо, на счету которого 2 гола. 1 ассист и оценки в 10 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» одолел «Брайтон».