Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.

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Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря двум забитым в концовке матча голам.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.0 и 6.6 баллов соответственно. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал фулбек «горожан» Нико О`Райли. на его счету гол и оценки 7.9 и 8.2.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» с Миколенко чуть не отобрал очки у «Манчестер Сити».