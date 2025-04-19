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Англия
19 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 19 апреля 2025, 22:15
1314
3

Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити

Украинский защитник провел на поле весь матч

19 апреля 2025, 22:09 | Обновлено 19 апреля 2025, 22:15
1314
3
Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.

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Гости добыли победу со счетом 2:0 благодаря двум забитым в концовке матча голам.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.0 и 6.6 баллов соответственно. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал фулбек «горожан» Нико О`Райли. на его счету гол и оценки 7.9 и 8.2.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» с Миколенко чуть не отобрал очки у «Манчестер Сити».

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Виталий Миколенко Эвертон Эвертон - Манчестер Сити Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore Нико О'Райли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Сьогодні дуже активним і корисним виглядав. Та й взагалі Евертон був нічим не гіршим за МанСіті. На поразку не заслуговували. В кінцівці трохи втратили концентрацію...
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+1
pol-55
Десь за пів години до кінця що я переключився,Він грав ніби нічого,але той 1й гол з його флангу і не встиг заблокувати передачу...
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0
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