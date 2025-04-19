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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы не был тем, кем есть, если бы не этот человек»
Испания
19 апреля 2025, 23:48 |
832
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы не был тем, кем есть, если бы не этот человек»

Пеп выделил Йохана Кройфа

19 апреля 2025, 23:48 |
832
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы не был тем, кем есть, если бы не этот человек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный в прошлом футболист, а сегодня один из лучших тренеров современности Пеп Гвардиола назвал футболиста, который имел наибольшее влияние на его карьеру.

«Я бы не был тем, кто есть, если бы не Йохан Кройф. Я ничего не знал о футболе до встречи с Кройфом», – сказал Пеп.

Легендарный Йохан Кройф был наставником Гвардиолы в «Барселоне».

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Пеп Гвардиола Йохан Кройф
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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