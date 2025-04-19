Пеп ГВАРДИОЛА: «Я бы не был тем, кем есть, если бы не этот человек»

Известный в прошлом футболист, а сегодня один из лучших тренеров современности Пеп Гвардиола назвал футболиста, который имел наибольшее влияние на его карьеру.

«Я бы не был тем, кто есть, если бы не Йохан Кройф. Я ничего не знал о футболе до встречи с Кройфом», – сказал Пеп.

Легендарный Йохан Кройф был наставником Гвардиолы в «Барселоне».

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.