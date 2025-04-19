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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 17:02 |
285
0

Львовское дерби завершилось победой Карпат. Реакция болельщиков

«Карпаты» увеличили свою беспроигрышную серию в УПЛ

19 апреля 2025, 17:02 |
285
0
Львовское дерби завершилось победой Карпат. Реакция болельщиков
ФК Карпаты

В субботу, 19 апреля, во Львове состоялся матч 25-го тура УПЛ «Карпаты» – «Рух». «Карпаты» одержали победу со счетом 3:1 и приблизились к «Полесью» в борьбе за четвертое место.

«Карпаты» владели преимуществом и на 19-й минуте открыли счет. Автором забитого мяча стал Бруниньо. В конце первого тайма Игор Невес увеличил преимущество «Карпат».

После перерыва «Рух» попытался изменить ход событий. Но успеха не достиг и на 72-й минуте пропустил в третий раз. Все что удалось команде Виталия Пономарева – забить гол престижа на 89-й минуте.

Віктор: Крутое Львовское дерби получилось, и матч интересный, и эмоций полно.

Антон: Карпаты, крутяк)) Может еще в еврокубки попадут))

Nikita: ну теоретически они [Карпаты] еще могут зацепиться за ек, но не думаю, их плюс что в принципе сильных соперников кроме Александрии уже нет, а у Полесья и Александрия и Динамо и Кривбасс.

Денис: Отличный матч, таких бы по больше в УПЛ.

xmoderr: Львов Зеленый.

RKarp: Битва за 4-е еврокубковое место продолжается.

максим андрушко: Надо было это гол пропустить.

Алекс Стельмах: Хочется выделить всю команду.

Viktor: Пора уже Кемкина выпускать, а то Кинарейкин часто детские ошибки совершает.

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Карпаты - Рух Карпаты Львов Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу реакция болельщиков Бруниньо Игор Невес Виталий Пономарев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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