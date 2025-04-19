Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В Шутгарте состоится противостояние между четвертой и шестой ракетками
WTA
19 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:02
214
0

В Шутгарте состоится противостояние между четвертой и шестой ракетками

Коко Гауфф и Жасмин Паолини рассказали, что они думают о предстоящем матче

19 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:02
214
0
В Шутгарте состоится противостояние между четвертой и шестой ракетками
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

19 апреля, в день четвертьфиналов грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), последними на корт выйдут четвертая и пятая сеяные теннисистки.

Предстоящий поединок между американкой Коко Гауфф (WTA 4) и итальянкой Жасмин Паолини (WTA 6) обещает быть одним из самых ожидаемых и интересных матчей турнира.

В преддверии противостояния теннисистки рассказали, что они думают друг о друге и предстоящем матче.

«Да, я считаю, что она невероятно хорошо двигается и у нее очень мощный форхенд. Это одни из ее сильнейших сторон. Мы давно не играли друг с другом на турнирах, но часто тренируемся вместе.

Все знают, что Жасмин – настоящий боец. Она никогда не сдается. Я ни разу не видела, чтобы она опускала руки на корте. Матч в субботу будет непростым, но он станет отличной подготовкой для меня к Ролан Гаррос», – отметила Гауфф.

«Да, мы хорошо знаем друг друга. Я много с ней тренировалась в последние шесть месяцев. Она очень сложная соперница, играет действительно сильно. У нее очень мощная подача. Я не знаю, чего ожидать, но точно знаю, что мне нужно действовать агрессивно, пытаться контролировать розыгрыш.

Но это будет непросто, потому что она хорошо подает, быстро передвигается и отлично принимает. На мой взгляд, она очень универсальная теннисистка. Мне нужно провести хороший матч, чтобы остаться в игре, попытаться сделать брейки. Я должна быть сосредоточенной, агрессивной и бороться за каждый мяч», – сказала Паолини.

По теме:
Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определена первая полуфиналистка в Штутгарте: третья ракетка мира вылетела
Кто-то стартует аж в субботу. Почему 18 апреля в Штутгарте не будет матчей?
WTA Штутгарт Коко Гауфф Жасмин Паолини
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Футбол | 19 апреля 2025, 07:47 4
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Возглавил рейтинг Рафинья Диас

Назван коэффициент на титул Свитолиной в Руане перед стартом полуфиналов
Теннис | 19 апреля 2025, 15:04 0
Назван коэффициент на титул Свитолиной в Руане перед стартом полуфиналов
Назван коэффициент на титул Свитолиной в Руане перед стартом полуфиналов

Элина – явный фаворит на трофей соревнований WTA 250 во Франции

Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19.04.2025, 08:24
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Футбол | 18.04.2025, 19:05
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19.04.2025, 11:11
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 3
Теннис
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
18.04.2025, 07:50 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
18.04.2025, 06:05 1
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем