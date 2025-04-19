В Шутгарте состоится противостояние между четвертой и шестой ракетками

19 апреля, в день четвертьфиналов грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), последними на корт выйдут четвертая и пятая сеяные теннисистки.

Предстоящий поединок между американкой Коко Гауфф (WTA 4) и итальянкой Жасмин Паолини (WTA 6) обещает быть одним из самых ожидаемых и интересных матчей турнира.

В преддверии противостояния теннисистки рассказали, что они думают друг о друге и предстоящем матче.

«Да, я считаю, что она невероятно хорошо двигается и у нее очень мощный форхенд. Это одни из ее сильнейших сторон. Мы давно не играли друг с другом на турнирах, но часто тренируемся вместе.

Все знают, что Жасмин – настоящий боец. Она никогда не сдается. Я ни разу не видела, чтобы она опускала руки на корте. Матч в субботу будет непростым, но он станет отличной подготовкой для меня к Ролан Гаррос», – отметила Гауфф.

«Да, мы хорошо знаем друг друга. Я много с ней тренировалась в последние шесть месяцев. Она очень сложная соперница, играет действительно сильно. У нее очень мощная подача. Я не знаю, чего ожидать, но точно знаю, что мне нужно действовать агрессивно, пытаться контролировать розыгрыш.

Но это будет непросто, потому что она хорошо подает, быстро передвигается и отлично принимает. На мой взгляд, она очень универсальная теннисистка. Мне нужно провести хороший матч, чтобы остаться в игре, попытаться сделать брейки. Я должна быть сосредоточенной, агрессивной и бороться за каждый мяч», – сказала Паолини.