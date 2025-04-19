Назван коэффициент на титул Свитолиной в Руане перед стартом полуфиналов

19 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане состоятся матчи 1/2 финала.

Полуфинальные пары: Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе, Ольга Данилович – Сюзан Ламенс.

Перед стартом поединков букмекеры выставили котировки на будущую победительницу соревнований. Явным фаворитом является Элина Свитолина, на триумф которой можно поставить с коэффициентом 1.85.

Трофей Данилович расценивается в 3.40. На Ламенс можно поставить по 5.50, а на Русе котировки составляют 8.00.

Элина начнет встречу с Еленой-Габриэлой приблизительно в 17:00 по Киеву. Свитолина также очевидный фаворит противостояния с румынкой – 1.19 против 4.81.

Sport.ua подготовил прогноз и анонс на матч Свитолина – Русе.

Кто выиграет трофей в Руане? Мнение букмекеров