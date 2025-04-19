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WTA
19 апреля 2025, 15:04 |
406
0

Назван коэффициент на титул Свитолиной в Руане перед стартом полуфиналов

Элина – явный фаворит на трофей соревнований WTA 250 во Франции

19 апреля 2025, 15:04 |
406
0
Назван коэффициент на титул Свитолиной в Руане перед стартом полуфиналов
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане состоятся матчи 1/2 финала.

Полуфинальные пары: Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе, Ольга Данилович – Сюзан Ламенс.

Перед стартом поединков букмекеры выставили котировки на будущую победительницу соревнований. Явным фаворитом является Элина Свитолина, на триумф которой можно поставить с коэффициентом 1.85.

Трофей Данилович расценивается в 3.40. На Ламенс можно поставить по 5.50, а на Русе котировки составляют 8.00.

Элина начнет встречу с Еленой-Габриэлой приблизительно в 17:00 по Киеву. Свитолина также очевидный фаворит противостояния с румынкой – 1.19 против 4.81.

Sport.ua подготовил прогноз и анонс на матч Свитолина – Русе.

Кто выиграет трофей в Руане? Мнение букмекеров

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Элина Свитолина Елена-Габриэла Русе Ольга Данилович Сюзан Ламенс котировки букмекеров азарт WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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