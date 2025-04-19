Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб
В услугах португальского специалиста заинтересован «Тоттенхэм»
Английский «Тоттенхэм» намерен предложить сотрудничество португальскому тренеру Жозе Моуриньо, который на данный момент возглавляет турецкий «Фенербахче».
Руководство «шпор» недовольно работой нынешнего специалиста Ангелоса Постекоглу и планирует попрощаться с австралийцем после окончания текущего сезона.
Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июне 2023 года, однако в этом сезоне его подопечные занимают лишь 15-е место в турнирной таблице. Президент клуба ожидал попадания в еврокубки, поэтому считает, что Ангелос не справился с главной задачей.
Моуриньо ранее работал в «Тоттенхэме» с 2019 по 2021 год. После этого возглавлял итальянскую «Рому», а в прошлом сезоне перебрался в Турцию. Сам Жозе пока никак не комментировал интерес из Английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Моуриньо был впечатлен выступление игрока сборной Украины в турецкой Суперлиги.
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