Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб

Английский «Тоттенхэм» намерен предложить сотрудничество португальскому тренеру Жозе Моуриньо, который на данный момент возглавляет турецкий «Фенербахче».

Руководство «шпор» недовольно работой нынешнего специалиста Ангелоса Постекоглу и планирует попрощаться с австралийцем после окончания текущего сезона.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июне 2023 года, однако в этом сезоне его подопечные занимают лишь 15-е место в турнирной таблице. Президент клуба ожидал попадания в еврокубки, поэтому считает, что Ангелос не справился с главной задачей.

Моуриньо ранее работал в «Тоттенхэме» с 2019 по 2021 год. После этого возглавлял итальянскую «Рому», а в прошлом сезоне перебрался в Турцию. Сам Жозе пока никак не комментировал интерес из Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Моуриньо был впечатлен выступление игрока сборной Украины в турецкой Суперлиги.