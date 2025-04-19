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  4. Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб
Англия
19 апреля 2025, 15:29 |
548
0

Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб

В услугах португальского специалиста заинтересован «Тоттенхэм»

19 апреля 2025, 15:29 |
548
0
Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Английский «Тоттенхэм» намерен предложить сотрудничество португальскому тренеру Жозе Моуриньо, который на данный момент возглавляет турецкий «Фенербахче».

Руководство «шпор» недовольно работой нынешнего специалиста Ангелоса Постекоглу и планирует попрощаться с австралийцем после окончания текущего сезона.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июне 2023 года, однако в этом сезоне его подопечные занимают лишь 15-е место в турнирной таблице. Президент клуба ожидал попадания в еврокубки, поэтому считает, что Ангелос не справился с главной задачей.

Моуриньо ранее работал в «Тоттенхэме» с 2019 по 2021 год. После этого возглавлял итальянскую «Рому», а в прошлом сезоне перебрался в Турцию. Сам Жозе пока никак не комментировал интерес из Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Моуриньо был впечатлен выступление игрока сборной Украины в турецкой Суперлиги.

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Николай Титюк Источник: Goal.com
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