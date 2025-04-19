Анчелотти рассказал, как Перес отреагировал на провал в Лиге чемпионов
«Арсенал» обыграл «сливочных» по сумме двух матчей 5:1
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что после этого матча президент клуба «Флорентино» Перес его поддержал.
«Флорентино Перес сейчас поддерживает меня больше, чем тогда, когда у нас все в порядке», – сказал Перес.
У «Реала» остаются шансы на чемпионство Ла Лиги, подопечные Анчелотти также сыграют в финале Кубка Испании.
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