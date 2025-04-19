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  4. Анчелотти рассказал, как Перес отреагировал на провал в Лиге чемпионов
Испания
19 апреля 2025, 23:30 |
575
0

Анчелотти рассказал, как Перес отреагировал на провал в Лиге чемпионов

«Арсенал» обыграл «сливочных» по сумме двух матчей 5:1

19 апреля 2025, 23:30 |
575
0
Анчелотти рассказал, как Перес отреагировал на провал в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что после этого матча президент клуба «Флорентино» Перес его поддержал.

«Флорентино Перес сейчас поддерживает меня больше, чем тогда, когда у нас все в порядке», – сказал Перес.

У «Реала» остаются шансы на чемпионство Ла Лиги, подопечные Анчелотти также сыграют в финале Кубка Испании.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Карло Анчелотти Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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