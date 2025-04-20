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  4. Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 00:11 |
895
1

Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»

Артем Бондаренко – о невызовах в главную команду страны

20 апреля 2025, 00:11 |
895
1
Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Лидер «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает его в команду.

«Я адекватно это воспринимаю. У каждого тренера есть свои идеи и видение. Одному тренеру ты подходишь, одному – не подходишь. У меня нет никаких обид, это нормальная практика.

Разговаривал ли я с Ребровым? А что я скажу? Почему вы не вызываете меня в сборную? Думаю, что я дождусь вызова в сборную Украины, надо больше забивать и от себя требовать также больше», – сказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Бондаренко летом хотел подписать «Трабзонспор».

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
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Комментарии 1
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avk2307
 Так а Назарину тоді куди? Ви ж на одній позиції? А Судакова?
Хоча й правда Бондаренко більше заслуговує ніж Назарина.
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