Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»
Артем Бондаренко – о невызовах в главную команду страны
Лидер «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает его в команду.
«Я адекватно это воспринимаю. У каждого тренера есть свои идеи и видение. Одному тренеру ты подходишь, одному – не подходишь. У меня нет никаких обид, это нормальная практика.
Разговаривал ли я с Ребровым? А что я скажу? Почему вы не вызываете меня в сборную? Думаю, что я дождусь вызова в сборную Украины, надо больше забивать и от себя требовать также больше», – сказал Бондаренко.
Ранее сообщалось, что Бондаренко летом хотел подписать «Трабзонспор».
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