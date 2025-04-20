Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»

Лидер «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает его в команду.

«Я адекватно это воспринимаю. У каждого тренера есть свои идеи и видение. Одному тренеру ты подходишь, одному – не подходишь. У меня нет никаких обид, это нормальная практика.

Разговаривал ли я с Ребровым? А что я скажу? Почему вы не вызываете меня в сборную? Думаю, что я дождусь вызова в сборную Украины, надо больше забивать и от себя требовать также больше», – сказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Бондаренко летом хотел подписать «Трабзонспор».