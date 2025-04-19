Это не травма. Русин вышел в старте, но Гатузо заменил его на 17-й минуте

18 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Хорватии, в котором встретились «Вараждин» и «Хайдук». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Назарий Русин вышел на поле с первых минут, но был вынужден сесть на скамейку запасных еще в середине первого тайма. На 17-й минуте защитник «Хайдука» Исмаэль Диалло получил прямую красную карточку.

Из-за этого наставнику Дженнаро Гаттузо пришлось убрать Русина и вместо него вышел другой защитник. Украинец вышел в стартовом составе четвертый раз подряд. Ранее тренер «Хайдука» признался, что доволен игрой форварда.

«Хайдук» продолжает борьбу за чемпионство с «Риекой» – оба клуба набрали по 56 баллов, но подопечные Гаттузо сыграли на один матч больше.

Чемпионат Хорватии, 30-й тур. 18 апреля

Вараждин – Хайдук – 1:1

Голы: Вук, 42 – Ливая, 49 (пен)