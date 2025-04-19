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19 апреля 2025, 14:07 |
384
0

Это не травма. Русин вышел в старте, но Гатузо заменил его на 17-й минуте

Украинский форвард покинул поле из-за удаления одноклубника

19 апреля 2025, 14:07 |
384
0
Это не травма. Русин вышел в старте, но Гатузо заменил его на 17-й минуте
ФК Хайдук. Назарий Русин

18 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Хорватии, в котором встретились «Вараждин» и «Хайдук». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Назарий Русин вышел на поле с первых минут, но был вынужден сесть на скамейку запасных еще в середине первого тайма. На 17-й минуте защитник «Хайдука» Исмаэль Диалло получил прямую красную карточку.

Из-за этого наставнику Дженнаро Гаттузо пришлось убрать Русина и вместо него вышел другой защитник. Украинец вышел в стартовом составе четвертый раз подряд. Ранее тренер «Хайдука» признался, что доволен игрой форварда.

«Хайдук» продолжает борьбу за чемпионство с «Риекой» – оба клуба набрали по 56 баллов, но подопечные Гаттузо сыграли на один матч больше.

Чемпионат Хорватии, 30-й тур. 18 апреля

Вараждин Хайдук 1:1

Голы: Вук, 42 – Ливая, 49 (пен)

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чемпионат Хорватии по футболу Хайдук Сплит Вараждин Дженнаро Гаттузо Назарий Русин
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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