«Он всю карьеру так играл». Гаттузо оценил выступление украинского форварда

Хорватский «Хайдук» одержал непростую победу в матче 28-го тура чемпионата против «Белупо» со счетом 1:0.

В составе победителей с первых минут вышел украинский форвард Назарий Русин, который был заменен во втором тайме. Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо позитивно оценил выступление футболиста:

«В течении всей карьеры Русин так играл – под нападающим. Но против «Белупо» он вышел на непривычной для себя позиции, на острие атаки. После 45 минут у него начались судороги.

Я очень доволен его игрой, он будет и дальше выходить в старте. Назарий отлично дополняет Ливайю в атаке. Украинец вышел с первых минут впервые за четыре месяца. Наши нападающие провели сильный матч, они успешно прессинговали соперника и позволили другим игрокам получить больше свободы», – сказал Гаттузо.

«Хайдук» набрал 54 балла и лидирует в чемпионате Хорватии. Ближайший преследователь – «Риека» – отстает на одно очко.