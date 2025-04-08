«Он всю карьеру так играл». Гаттузо оценил выступление украинского форварда
Назарий Русин помог «Хайдуку» победить в матче чемпионата
Хорватский «Хайдук» одержал непростую победу в матче 28-го тура чемпионата против «Белупо» со счетом 1:0.
В составе победителей с первых минут вышел украинский форвард Назарий Русин, который был заменен во втором тайме. Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо позитивно оценил выступление футболиста:
«В течении всей карьеры Русин так играл – под нападающим. Но против «Белупо» он вышел на непривычной для себя позиции, на острие атаки. После 45 минут у него начались судороги.
Я очень доволен его игрой, он будет и дальше выходить в старте. Назарий отлично дополняет Ливайю в атаке. Украинец вышел с первых минут впервые за четыре месяца. Наши нападающие провели сильный матч, они успешно прессинговали соперника и позволили другим игрокам получить больше свободы», – сказал Гаттузо.
«Хайдук» набрал 54 балла и лидирует в чемпионате Хорватии. Ближайший преследователь – «Риека» – отстает на одно очко.
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