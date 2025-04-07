Каннаваро потерпел неудачу. Динамо Загреб разгромно уступило, победа Русина
Гранд хорватского футбола крупно уступил Истре 1961 и занимает лише 3-е место
Близится к финишу чемпионат Хорватии 2024/25 по футболу.
В 28-м туре Динамо Загреб разгромно проиграло на выезде команде Истра 1961 (0:3).
Наставник Динамо Загреб Фабио Каннаваро, звездный футболист прошлого, значительно ухудшил шансы на чемпионство со своей командой.
Украинский форвард Назарий Русин принял участие в победном матче Хайдука против Славена Белупо (1:0), однако на 60-й минуте он был заменен.
Лидирует Хайдук (54 очка), которого преследует Риека (53), а Динамо находится лишь на 3-й позиции (46) с отставанием в 8 очков от лидера.
Чемпионат Хорватии. 28-й тур
- 04.04. 19:00. Вараждин – Горица – 0:0
- 05.04. 17:00. Славен Белупо – Хайдук Сплит – 0:1
- 05.04. 19:45. Истра 1961 – Динамо Загреб – 3:0
- 06.04. 17:00. Локомотива Загреб – Риека – 0:1
- 06.04. 19:45. Шибеник – Осиек – 4:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хайдук Сплит
|28
|15
|9
|4
|42 - 24
|54
|2
|Риека
|28
|14
|11
|3
|42 - 13
|53
|3
|Динамо Загреб
|28
|13
|7
|8
|52 - 38
|46
|4
|Славен Белупо
|28
|10
|8
|10
|32 - 32
|38
|5
|Вараждин
|28
|8
|13
|7
|21 - 18
|37
|6
|Истра 1961
|28
|8
|11
|9
|29 - 37
|35
|7
|Локомотива Загреб
|28
|9
|5
|14
|37 - 45
|32
|8
|Осиек
|28
|8
|7
|13
|35 - 44
|31
|9
|Горица
|28
|6
|8
|14
|22 - 39
|26
|10
|Шибеник
|28
|6
|7
|15
|25 - 47
|25
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