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Чемпионат Хорватии
Истра 1961
05.04.2025 19:45 – FT 3 : 0
Динамо Загреб
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07 апреля 2025, 22:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 23:05
347
0

Каннаваро потерпел неудачу. Динамо Загреб разгромно уступило, победа Русина

Гранд хорватского футбола крупно уступил Истре 1961 и занимает лише 3-е место

07 апреля 2025, 22:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 23:05
347
0
Каннаваро потерпел неудачу. Динамо Загреб разгромно уступило, победа Русина
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Близится к финишу чемпионат Хорватии 2024/25 по футболу.

В 28-м туре Динамо Загреб разгромно проиграло на выезде команде Истра 1961 (0:3).

Наставник Динамо Загреб Фабио Каннаваро, звездный футболист прошлого, значительно ухудшил шансы на чемпионство со своей командой.

Украинский форвард Назарий Русин принял участие в победном матче Хайдука против Славена Белупо (1:0), однако на 60-й минуте он был заменен.

Лидирует Хайдук (54 очка), которого преследует Риека (53), а Динамо находится лишь на 3-й позиции (46) с отставанием в 8 очков от лидера.

Чемпионат Хорватии. 28-й тур

  • 04.04. 19:00. Вараждин – Горица – 0:0
  • 05.04. 17:00. Славен Белупо – Хайдук Сплит – 0:1
  • 05.04. 19:45. Истра 1961 – Динамо Загреб – 3:0
  • 06.04. 17:00. Локомотива Загреб – Риека – 0:1
  • 06.04. 19:45. Шибеник – Осиек – 4:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хайдук Сплит 28 15 9 4 42 - 24 54
2 Риека 28 14 11 3 42 - 13 53
3 Динамо Загреб 28 13 7 8 52 - 38 46
4 Славен Белупо 28 10 8 10 32 - 32 38
5 Вараждин 28 8 13 7 21 - 18 37
6 Истра 1961 28 8 11 9 29 - 37 35
7 Локомотива Загреб 28 9 5 14 37 - 45 32
8 Осиек 28 8 7 13 35 - 44 31
9 Горица 28 6 8 14 22 - 39 26
10 Шибеник 28 6 7 15 25 - 47 25
Полная таблица

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чемпионат Хорватии по футболу Фабио Каннаваро Динамо Загреб Истра 1961 Вараждин Горица (Хорватия) Славен Белупо Хайдук Сплит Локомотива Загреб Риека Шибеник Осиек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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