Каннаваро потерпел неудачу. Динамо Загреб разгромно уступило, победа Русина

Близится к финишу чемпионат Хорватии 2024/25 по футболу.

В 28-м туре Динамо Загреб разгромно проиграло на выезде команде Истра 1961 (0:3).

Наставник Динамо Загреб Фабио Каннаваро, звездный футболист прошлого, значительно ухудшил шансы на чемпионство со своей командой.

Украинский форвард Назарий Русин принял участие в победном матче Хайдука против Славена Белупо (1:0), однако на 60-й минуте он был заменен.

Лидирует Хайдук (54 очка), которого преследует Риека (53), а Динамо находится лишь на 3-й позиции (46) с отставанием в 8 очков от лидера.

Чемпионат Хорватии. 28-й тур

04.04. 19:00. Вараждин – Горица – 0:0

05.04. 17:00. Славен Белупо – Хайдук Сплит – 0:1

05.04. 19:45. Истра 1961 – Динамо Загреб – 3:0

06.04. 17:00. Локомотива Загреб – Риека – 0:1

06.04. 19:45. Шибеник – Осиек – 4:1

Турнирная таблица