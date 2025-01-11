ОФИЦИАЛЬНО. Он нужен Каннаваро. Динамо Загреб продлило аренду хавбека

Хорватский полузащитник Марко Рог будет выступать за Динамо Загреб и в весенней части сезона на правах аренды из итальянского Кальяри.

29-летний хавбек находился в Динамо на годовой аренде, завершившейся с началом 2025 года. Впрочем, клубы договорились о продлении аренды еще на 6 месяцев. Это означает, что футболист сразу станет доступен тренеру Фабио Каннаваро во время подготовки в Турции и будет носить синюю футболку минимум до лета, то есть до завершения текущего сезона.

К загребскому Динамо Марко Рог присоединился в феврале 2024 года, еще находясь в статусе травмированного игрока. Первые минуты в синей футболке после возвращения он провел в победном выездном матче против Хайдука (1:0) в полуфинале Кубка в начале апреля. Это было его первое появление на поле после почти года отсутствия из-за травмы.

Вместе с Динамо в заключительной части сезона он получил золотой дубль. Марко по возвращении в Хорватию провел 31 официальный матч, а вместе с дебютной каденцией в Динамо сейчас имеет 93 сыгранных матча.

Прошлой осенью в матче против Горицы, завершившемся победой 2:1, Рог впервые сыграл в футболке Динамо с капитанской повязкой. В своем первом периоде выступлений за клуб с лета 2015 года до конца августа 2016 года он получил два чемпионства и Кубок Хорватии. Осенью 2015 года Марко выступал вместе с Динамо в Лиге чемпионов, а также был в составе команды, которая в следующем году снова квалифицировалась в групповой этап элитного клубного турнира.

В 2016 году из Загреба Рог перешел в Наполи, а в январе 2019 года ушел в аренду в Севилью, где провел полгода. С лета 2019 года он играл за Кальяри, а с февраля прошлого года находится в аренде у Динамо.

Читайте также: Каннаваро объяснил ничью загребского Динамо с Шахтером на сборах

Reakcija Pjace kad je čuo da više nije sam u sobi 👀 pic.twitter.com/qX73FiksCX — GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 10, 2025