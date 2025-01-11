Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Он нужен Каннаваро. Динамо Загреб продлило аренду хавбека
Италия
11 января 2025, 08:31 | Обновлено 11 января 2025, 09:00
211
1

ОФИЦИАЛЬНО. Он нужен Каннаваро. Динамо Загреб продлило аренду хавбека

Марко Рог продолжит играть за хорватский клуб на правах аренды из Кальяри

11 января 2025, 08:31 | Обновлено 11 января 2025, 09:00
211
1
ОФИЦИАЛЬНО. Он нужен Каннаваро. Динамо Загреб продлило аренду хавбека
ФК Динамо Загреб. Марко Рог

Хорватский полузащитник Марко Рог будет выступать за Динамо Загреб и в весенней части сезона на правах аренды из итальянского Кальяри.

29-летний хавбек находился в Динамо на годовой аренде, завершившейся с началом 2025 года. Впрочем, клубы договорились о продлении аренды еще на 6 месяцев. Это означает, что футболист сразу станет доступен тренеру Фабио Каннаваро во время подготовки в Турции и будет носить синюю футболку минимум до лета, то есть до завершения текущего сезона.

К загребскому Динамо Марко Рог присоединился в феврале 2024 года, еще находясь в статусе травмированного игрока. Первые минуты в синей футболке после возвращения он провел в победном выездном матче против Хайдука (1:0) в полуфинале Кубка в начале апреля. Это было его первое появление на поле после почти года отсутствия из-за травмы.

Вместе с Динамо в заключительной части сезона он получил золотой дубль. Марко по возвращении в Хорватию провел 31 официальный матч, а вместе с дебютной каденцией в Динамо сейчас имеет 93 сыгранных матча.

Прошлой осенью в матче против Горицы, завершившемся победой 2:1, Рог впервые сыграл в футболке Динамо с капитанской повязкой. В своем первом периоде выступлений за клуб с лета 2015 года до конца августа 2016 года он получил два чемпионства и Кубок Хорватии. Осенью 2015 года Марко выступал вместе с Динамо в Лиге чемпионов, а также был в составе команды, которая в следующем году снова квалифицировалась в групповой этап элитного клубного турнира.

В 2016 году из Загреба Рог перешел в Наполи, а в январе 2019 года ушел в аренду в Севилью, где провел полгода. С лета 2019 года он играл за Кальяри, а с февраля прошлого года находится в аренде у Динамо.

По теме:
«Слава Украине». Опальный легионер неожиданно попрощался с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг купил универсального защитника у Вольфсбурга
Динамо Загреб Кальяри трансферы аренда игрока трансферы Серии A Фабио Каннаваро
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Загреб
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Футбол | 10 января 2025, 11:01 5
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

Анна Зубкова продолжает зажигать в сети

ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр
Футбол | 11 января 2025, 08:59 0
ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр
ФОТО. ЛНЗ вышел из отпуска. Подопечные Григорчука прошли медосмотр

Уже 13 января «фиолетовые» полетят на сборы в Испанию

В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
Футбол | 10.01.2025, 18:55
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Футбол | 11.01.2025, 02:23
Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Трансфер украинской звезды назван худшим в истории АПЛ. Это не Шевченко
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Футбол | 10.01.2025, 10:15
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Для чого нам новина про Марко Рога? Хто він взагалі такий?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 430
Футбол
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
ВИДЕО. «Я из ЛНР». Украинский игрок zont1x во время матча на FACEIT
ВИДЕО. «Я из ЛНР». Украинский игрок zont1x во время матча на FACEIT
09.01.2025, 14:44 19
Киберспорт
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
09.01.2025, 19:43 33
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем