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  4. Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 13:11 |
1538
1

Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба

Вице-президент Олег Лисак рассказал о разговоре с наставником

19 апреля 2025, 13:11 |
1538
1
Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лисак рассказал о разговоре с главным тренером Юрием Максимовым, а также прокомментировал слухи о будущем наставника:

«У нас состоялся разговор, и мы заверили тренера, что готовы его поддерживать. Мы влезли в эту историю вместе, вместе должны из нее выходить. Я хорошо знаю и понимаю Вильича, потому что мы работали три года вместе и работали классно.

Мы с этим тренером и этими игроками были в еврокубках. Потому и верю, что Максимов может вытянуть команду вверх. Да, сейчас где-то не идет, но нужно разобраться – почему это происходит и сфокусироваться на решении задачи.

Вместе с тем, ответственность за результат – не только на одном Максимове или руководителях. Наши футболисты – и молодые, и опытные – тоже должны держать удар. Позиция руководства одна и конкретная: клуб должен жить и играть в УПЛ, несмотря на все сложности, это базовая история «Ворсклы». Мы пережили Януковича – переживем и это.

Если бы мы этой весной набрали не 5 очков, а хотя бы 8 – на что мы реально наиграли, то сейчас все было бы гораздо спокойнее, и мы бы не искали мозг в одном месте», – рассказал вице-президент «Ворсклы».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Юрий Максимов отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
підтримка це звичайно круто, але не хотілося щоб ця підтримка зіграла поганий жарт з Ворсклою
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