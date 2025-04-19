Руководство Ворсклы определилось с будущим Максимова во главе клуба

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лисак рассказал о разговоре с главным тренером Юрием Максимовым, а также прокомментировал слухи о будущем наставника:

«У нас состоялся разговор, и мы заверили тренера, что готовы его поддерживать. Мы влезли в эту историю вместе, вместе должны из нее выходить. Я хорошо знаю и понимаю Вильича, потому что мы работали три года вместе и работали классно.

Мы с этим тренером и этими игроками были в еврокубках. Потому и верю, что Максимов может вытянуть команду вверх. Да, сейчас где-то не идет, но нужно разобраться – почему это происходит и сфокусироваться на решении задачи.

Вместе с тем, ответственность за результат – не только на одном Максимове или руководителях. Наши футболисты – и молодые, и опытные – тоже должны держать удар. Позиция руководства одна и конкретная: клуб должен жить и играть в УПЛ, несмотря на все сложности, это базовая история «Ворсклы». Мы пережили Януковича – переживем и это.

Если бы мы этой весной набрали не 5 очков, а хотя бы 8 – на что мы реально наиграли, то сейчас все было бы гораздо спокойнее, и мы бы не искали мозг в одном месте», – рассказал вице-президент «Ворсклы».