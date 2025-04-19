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  4. Наставник Ворсклы встретился с руководством клуба. Просил об отставке
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 12:21 |
610
2

Наставник Ворсклы встретился с руководством клуба. Просил об отставке

Юрий Максимов провел разговор с Романом Черняком и Олегом Лисаком

19 апреля 2025, 12:21 |
610
2
Наставник Ворсклы встретился с руководством клуба. Просил об отставке
ФК Ворскла. Юрий Максимов

18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и «Александрия». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

Полтавский клуб потерпел четвертое поражение подряд и все – на домашнем стадионе. После этого поединка главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов встретился с руководством клуба.

«Вчера, 18 апреля, состоялся разговор между Юрием Максимовым, президентом Романом Черняком и вице-президентом Олегом Лисаком, на котором тренер просил принять отставку. Руководство клуба на это не пошло, оставив штаб в команде до окончания сезона», – сообщил источник.

«Ворскла» продолжает бороться за выживание – клуб набрал 21 балл и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия Ворскла - Александрия Юрий Максимов Роман Черняк отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Diesel
Максимов мужик. Не вийшло - сам йде.
Декому треба брати приклад
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+2
mini.f
Как тренер, Максимов полный ноль. И это он неоднократно доказывал, тренируя разные команды, Ну не его это.... Я бы не взял его тренировать даже свою детскую команду. Но у нас в Украине интересная система- если тренер попал в эту тренерскую обойму, то это гарантирует тему работу до гробовой  доски, всегда находятся руководители , готовые взять под свое крыло вот таких приспособленцев и цели тут преследуются разные... И это горе нашего отечественного футбола.
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-2
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