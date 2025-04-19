Наставник Ворсклы встретился с руководством клуба. Просил об отставке

18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и «Александрия». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

Полтавский клуб потерпел четвертое поражение подряд и все – на домашнем стадионе. После этого поединка главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов встретился с руководством клуба.

«Вчера, 18 апреля, состоялся разговор между Юрием Максимовым, президентом Романом Черняком и вице-президентом Олегом Лисаком, на котором тренер просил принять отставку. Руководство клуба на это не пошло, оставив штаб в команде до окончания сезона», – сообщил источник.

«Ворскла» продолжает бороться за выживание – клуб набрал 21 балл и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице.