Наставник Ворсклы встретился с руководством клуба. Просил об отставке
Юрий Максимов провел разговор с Романом Черняком и Олегом Лисаком
18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и «Александрия». Гости одолели соперника со счетом 3:1.
Полтавский клуб потерпел четвертое поражение подряд и все – на домашнем стадионе. После этого поединка главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов встретился с руководством клуба.
«Вчера, 18 апреля, состоялся разговор между Юрием Максимовым, президентом Романом Черняком и вице-президентом Олегом Лисаком, на котором тренер просил принять отставку. Руководство клуба на это не пошло, оставив штаб в команде до окончания сезона», – сообщил источник.
«Ворскла» продолжает бороться за выживание – клуб набрал 21 балл и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро на турнире WTA 250 во Франции
Поединок состоится 19 апреля в 17:00 по Киеву
Декому треба брати приклад