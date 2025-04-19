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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 12:11 |
383
0

Динамо в киевском дерби обыграло Оболонь. Реакция болельщиков

«Динамо» продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ

19 апреля 2025, 12:11 |
383
0
Динамо в киевском дерби обыграло Оболонь. Реакция болельщиков
ФК Динамо Киев

В пятницу, 18 апреля, в Киеве состоялся матч 25-го тура УПЛ «Динамо» – «Оболонь». Подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 3:0.

«Динамо» открыло счет на 39-й минуте. Андрей Ярмоленко ударом из-за пределов штрафной вывел свою команду вперед.

На 55-й минуте Владислав Ванат увеличил преимущество «Динамо», реализовав пенальти. А на 67-й минуте Виталий Буяльский отправил в ворота «Оболони» третий мяч.

«Динамо» набрало 63 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от «Александрии» составляет шесть баллов.

Виктор Николаевич: Железные три очка в копилке у Динамо!!! Всех Динамовских Фанатов Поздравляю!!! Идём дальше к новым Победам!!!

Андрій Топольський: Но немного беспокоит, что замены не усилили. Хотя гереро и дал голевую, но вполне Оболонь стала иметь больше моментов.

𝑷𝒂𝒍𝒚𝒖𝒔𝒉𝒂? | 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒍: Андрей Николаевич Ярмоленко, конечно, выдал мощную игру.

Stepan PogrebnuK: Взрослые-3, молодежка-7, вместе-10! Так Динамо сыграли с Оболонью!!!

Пивоварам тяжело даются игры с ДК, нестабильный состав и многие молодые, наш клуб не хватает звезд с неба.

Игорь: А толку, во втором раунде квалификации ЛЧ Динамо окончит путь чемпионов.

Alessio: Вроде 3-0, но не скажу что игра для Динамо была легкой прогулкой.

Yaroslav: Во второй части сезона Динамо почти не пропускает голы, хоть какой то позитив наступил.

Green White: Повезло, что 2-3 очень хороших момента Оболонь не смогла реализовать. Все-таки класс игроков решил матч, но все равно было интересно. Да и Оболонь с новым тренером показывает гораздо более интересный футбол.

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Динамо - Оболонь Динамо Киев Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Владислав Ванат Виталий Буяльский реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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