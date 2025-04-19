Испания19 апреля 2025, 19:11 |
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Анчелотти рассказал Пересу, сколько еще будет тренировать Реал
Анчелотти и Флорентино провели разговор
19 апреля 2025, 19:11 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится на грани увольнения. У итальянского тренера сейчас действует контракт до конца июня 2026 года, но отношения могут быть разорваны в ближайшее время.
После вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов Анчелотти провел разговор с президентом «бланкос» Флорентино Пересом и сообщил, что готов покинуть клуб, если Перес этого захочет.
«Я буду тренировать здесь столько, сколько вы захотите», – сказал итальянец Пересу.
Ранее футболисты мадридского «Реала» сказали Пересу все, что думают об Анчелотти.
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п.с.
ждем еще одну рокировку Анчи-Зидан, Зидан-Анчи