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  4. Анчелотти рассказал Пересу, сколько еще будет тренировать Реал
Испания
19 апреля 2025, 19:11 |
1073
1

Анчелотти рассказал Пересу, сколько еще будет тренировать Реал

Анчелотти и Флорентино провели разговор

19 апреля 2025, 19:11 |
1073
1
Анчелотти рассказал Пересу, сколько еще будет тренировать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится на грани увольнения. У итальянского тренера сейчас действует контракт до конца июня 2026 года, но отношения могут быть разорваны в ближайшее время.

После вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов Анчелотти провел разговор с президентом «бланкос» Флорентино Пересом и сообщил, что готов покинуть клуб, если Перес этого захочет.

«Я буду тренировать здесь столько, сколько вы захотите», – сказал итальянец Пересу.

Ранее футболисты мадридского «Реала» сказали Пересу все, что думают об Анчелотти.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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T-800
Скуадру отказался тренить, а тут Селесао возглавит ... ну-ну...
п.с.
ждем еще одну рокировку Анчи-Зидан, Зидан-Анчи
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