Анчелотти рассказал Пересу, сколько еще будет тренировать Реал

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится на грани увольнения. У итальянского тренера сейчас действует контракт до конца июня 2026 года, но отношения могут быть разорваны в ближайшее время.

После вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов Анчелотти провел разговор с президентом «бланкос» Флорентино Пересом и сообщил, что готов покинуть клуб, если Перес этого захочет.

«Я буду тренировать здесь столько, сколько вы захотите», – сказал итальянец Пересу.

Ранее футболисты мадридского «Реала» сказали Пересу все, что думают об Анчелотти.